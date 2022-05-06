Минпромторг определил, что будут возить в Россию в обход санкций

В перечень попали самые разные товары — от смартфонов и игровых приставок до железнодорожных локомотивов Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Министерство промышленности и торговли РФ утвердило перечень товаров, которые будет разрешено ввозить в Россию без согласия правообладателя, то есть в обход санкций. В их числе продукция Apple, XBox, Playstation, Porsche и Jaguar. Глава ведомства Денис Мантуров подписал соответствующее постановление.

«Утвердить прилагаемый список товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 ст. 1359 и ст. 1487 Гражданского кодекса РФ при условии введения указанных товаров в оборот за пределами территории РФ правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Согласно постановлению, в перечень включены косметика, автомобили, запчасти и масла марок Porsche, Jaguar, Volvo, Bentley, Hyundai, Nissan, Volkswagen, Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Cadilac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rover, GMC, Freightliner, Peterbilt, Kenworth. Также в списке смартфоны и техника брендов Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel; бытовой техники Electrolux, Miele, Siemens, Dyson; и игровых приставок X-Box, Play Station, Nintendo. Также в перечне косметика, музыкальные инструменты, оружие и боеприпасы, железнодорожные локомотивы, часы и производственное оборудование.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России экономические санкции из-за спецоперации России на Украине, которая началась 24 февраля началась и продолжается до сих пор. Многие западные компании за это время покинули российский рынок.

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