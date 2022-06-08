Додон: Молдову насильно присоединят к Румынии и НАТО

08 июня 2022 в 13:04 Размер текста - 17 +

Игорь Додон уверен, что Молдова может не пережить зиму 2022-23 годов Фото: EPA/DUMITRU DORU/ТАСС Нынешние власти Молдавии готовят страну к военному и политическому присоединению к Румынии, входящей в НАТО. Об этом рассказал в своем telegram-канале бывший президент Молдовы Игорь Додон. «На самом деле все эти процессы по вооружению и антироссийская истерия устраиваются специально, чтобы оправдать присутствие войск НАТО на территории Республики Молдова. Готовится военное и политическое присоединение нашей страны к территории Румынии, с отказом от нейтралитета», — рассказал Додон. Экс-президент Молдовы призвал к протестам из-за грядущей сложной экономической ситуации, усугубляемой властями. «В этих условиях призываю все оппозиционные силы, вне зависимости от их идеологической и геополитической направленности, общаться с гражданами, объяснять им все риски и то, как Майя Санду и ПДС предали национальные интересы народа. Считаю, что каждая патриотическая партия должна морально мобилизовать своих сторонников и в любой момент быть готовыми выйти, чтобы защитить государственность и нейтралитет, а также мир для наших детей. Только мобилизовавшись, мы сможем спасти все общество от нищеты и холода», — подытожил деятель. Цены на газ стали еще выше, чем в прошлом году. Не перестает дорожать горючее — сегодня бензин и солярка стоят почти вдвое больше, чем когда руководил страной Игорь Додон. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Нынешние власти Молдавии готовят страну к военному и политическому присоединению к Румынии, входящей в НАТО. Об этом рассказал в своем telegram-канале бывший президент Молдовы Игорь Додон. «На самом деле все эти процессы по вооружению и антироссийская истерия устраиваются специально, чтобы оправдать присутствие войск НАТО на территории Республики Молдова. Готовится военное и политическое присоединение нашей страны к территории Румынии, с отказом от нейтралитета», — рассказал Додон. Экс-президент Молдовы призвал к протестам из-за грядущей сложной экономической ситуации, усугубляемой властями. «В этих условиях призываю все оппозиционные силы, вне зависимости от их идеологической и геополитической направленности, общаться с гражданами, объяснять им все риски и то, как Майя Санду и ПДС предали национальные интересы народа. Считаю, что каждая патриотическая партия должна морально мобилизовать своих сторонников и в любой момент быть готовыми выйти, чтобы защитить государственность и нейтралитет, а также мир для наших детей. Только мобилизовавшись, мы сможем спасти все общество от нищеты и холода», — подытожил деятель. Цены на газ стали еще выше, чем в прошлом году. Не перестает дорожать горючее — сегодня бензин и солярка стоят почти вдвое больше, чем когда руководил страной Игорь Додон.