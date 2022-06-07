07 июня 2022

Тюменцев спасают от редкой болезни уколами с радиацией

© Служба новостей «URA.RU»
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Радиация помогает выявить в организме редкую патологию сердца Фото:

В клинике «Медицинский город» тюменцам с подозрением на редкое заболевание сердца начали внутривенно вводить радиоактивный препарат. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе учреждения. Такой метод позволяет эффективно выявлять опасный недуг.

«В „Медицинском городе“ нашли подход к диагностике редкого заболевания сердца — ATTR-амилоидоза. Оно отличается высокой инвалидизацией и еще недавно считалось неизлечимым. Врачи внедрили редчайшую методику, при которой в вену пациента вводят препарат, содержащий пирофосфат технеция», — рассказали URA.RU в пресс-службе клиники.

Через три часа после введения радиоактивного вещества медики делают снимки при помощи гамма-камеры. Она улавливает излучение и преобразует его в изображение — сцинтиграмму, помогая установить диагноз.

Как отмечают в клинике, процедура безболезненна и безопасна. Для нее используют малые дозы вещества, которые быстро выводятся из организма.

ATTR-амилоидоз — необратимо прогрессирующее, редкое заболевание, вызывающее тяжелое поражение сердца. Орган теряет эластичность и не может эффективно качать кровь. При этом симптомы довольно обычны: одышка, слабость, боли за грудиной и проблемы с почками. При таком наборе жалоб медики начинают искать редкую болезнь в последнюю очередь, упуская время.

Метод, который теперь применяют и в Тюмени, в своей работе используют единицы российских центров ядерной медицины. С апреля текущего года в «Медицинском городе» было проведено четыре подобных обследования.

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В клинике «Медицинский город» тюменцам с подозрением на редкое заболевание сердца начали внутривенно вводить радиоактивный препарат. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе учреждения. Такой метод позволяет эффективно выявлять опасный недуг. «В „Медицинском городе“ нашли подход к диагностике редкого заболевания сердца — ATTR-амилоидоза. Оно отличается высокой инвалидизацией и еще недавно считалось неизлечимым. Врачи внедрили редчайшую методику, при которой в вену пациента вводят препарат, содержащий пирофосфат технеция», — рассказали URA.RU в пресс-службе клиники. Через три часа после введения радиоактивного вещества медики делают снимки при помощи гамма-камеры. Она улавливает излучение и преобразует его в изображение — сцинтиграмму, помогая установить диагноз. Как отмечают в клинике, процедура безболезненна и безопасна. Для нее используют малые дозы вещества, которые быстро выводятся из организма. ATTR-амилоидоз — необратимо прогрессирующее, редкое заболевание, вызывающее тяжелое поражение сердца. Орган теряет эластичность и не может эффективно качать кровь. При этом симптомы довольно обычны: одышка, слабость, боли за грудиной и проблемы с почками. При таком наборе жалоб медики начинают искать редкую болезнь в последнюю очередь, упуская время. Метод, который теперь применяют и в Тюмени, в своей работе используют единицы российских центров ядерной медицины. С апреля текущего года в «Медицинском городе» было проведено четыре подобных обследования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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