Лаврова возмутил ультиматум Зеленского о переговорах

08 июня 2022 в 14:27 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявлял, что хочет вернуть все украинские территории Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Требования президента Украины Владимира Зеленского, которые он выдвинул для начала переговоров с РФ, являются несерьезным подходом. Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Ларов после встречи с коллегой из Турции Мевлютом Чавушоглу. «Требования Зеленского для начала переговоров с Москвой отвести войска РФ за линию 24 февраля — это несерьезный подход», — заявил Лавров на брифинге после встречи с Чавушоглу, который транслировался на телеканале «Россия-24». Также Лавров отметил, что спецоперация РФ на Украине идет по плану и достигает поставленных задач. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. После этого стороны проводили переговоры, но не пришли к решению вопроса. Ранее Зеленский заявил, что Украина вернется к обсуждению с Россией только после возвращения всех своих территорий. Он выразил готовность встретиться только с президентом РФ Владимиром Путиным и только, если они будут обсуждать окончание спецоперации, сообщает RT. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Требования президента Украины Владимира Зеленского, которые он выдвинул для начала переговоров с РФ, являются несерьезным подходом. Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Ларов после встречи с коллегой из Турции Мевлютом Чавушоглу. «Требования Зеленского для начала переговоров с Москвой отвести войска РФ за линию 24 февраля — это несерьезный подход», — заявил Лавров на брифинге после встречи с Чавушоглу, который транслировался на телеканале «Россия-24». Также Лавров отметил, что спецоперация РФ на Украине идет по плану и достигает поставленных задач. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. После этого стороны проводили переговоры, но не пришли к решению вопроса. Ранее Зеленский заявил, что Украина вернется к обсуждению с Россией только после возвращения всех своих территорий. Он выразил готовность встретиться только с президентом РФ Владимиром Путиным и только, если они будут обсуждать окончание спецоперации, сообщает RT.