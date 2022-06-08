Лаврова возмутил ультиматум Зеленского о переговорах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский заявлял, что хочет вернуть все украинские территории Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Требования президента Украины Владимира Зеленского, которые он выдвинул для начала переговоров с РФ, являются несерьезным подходом. Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Ларов после встречи с коллегой из Турции Мевлютом Чавушоглу.

«Требования Зеленского для начала переговоров с Москвой отвести войска РФ за линию 24 февраля — это несерьезный подход», — заявил Лавров на брифинге после встречи с Чавушоглу, который транслировался на телеканале «Россия-24». Также Лавров отметил, что спецоперация РФ на Украине идет по плану и достигает поставленных задач.

Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. После этого стороны проводили переговоры, но не пришли к решению вопроса. Ранее Зеленский заявил, что Украина вернется к обсуждению с Россией только после возвращения всех своих территорий. Он выразил готовность встретиться только с президентом РФ Владимиром Путиным и только, если они будут обсуждать окончание спецоперации, сообщает RT.

Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Требования президента Украины Владимира Зеленского, которые он выдвинул для начала переговоров с РФ, являются несерьезным подходом. Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Ларов после встречи с коллегой из Турции Мевлютом Чавушоглу. «Требования Зеленского для начала переговоров с Москвой отвести войска РФ за линию 24 февраля — это несерьезный подход», — заявил Лавров на брифинге после встречи с Чавушоглу, который транслировался на телеканале «Россия-24». Также Лавров отметил, что спецоперация РФ на Украине идет по плану и достигает поставленных задач. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. После этого стороны проводили переговоры, но не пришли к решению вопроса. Ранее Зеленский заявил, что Украина вернется к обсуждению с Россией только после возвращения всех своих территорий. Он выразил готовность встретиться только с президентом РФ Владимиром Путиным и только, если они будут обсуждать окончание спецоперации, сообщает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...