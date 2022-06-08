УрФУ поднялся в рейтинге лучших вузов России

08 июня 2022 в 14:26 Размер текста - 17 +

УрФУ поднялся с 12-й на 11-ю строчку RAEX Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Уральский федеральный университет улучшил свою позицию в новом рейтинге агентства RAEX, заняв 11-е место по России по итогам 2021 года. Об этом сообщается на официальном сайте УрФУ. «Рост в рейтинге — отражение нашей работы по повышению конкурентоспособности вуза во всех ключевых направлениях», — приводятся на сайте слова ректора УрФУ Виктора Кокшарова. Он отметил, что вуз смог повысить свое место в рейтинге благодаря улучшению качества образования и приглашения на работу новых профессионалов. Кроме этого, по словам ректора, в вузе работают над развитием исследований обучающихся и введением инноваций. До этого сообщалось, что Уральский федеральный университет сумел войти сразу в 21 предметный рейтинг и вошел в топ-3 по ядерной физике и технологиям, строительству, энергетике и электротехнике, химическим технологиям и технологиям материалов. Ранее он занимал 12-ю строчку в рейтинге RAEX. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Уральский федеральный университет улучшил свою позицию в новом рейтинге агентства RAEX, заняв 11-е место по России по итогам 2021 года. Об этом сообщается на официальном сайте УрФУ. «Рост в рейтинге — отражение нашей работы по повышению конкурентоспособности вуза во всех ключевых направлениях», — приводятся на сайте слова ректора УрФУ Виктора Кокшарова. Он отметил, что вуз смог повысить свое место в рейтинге благодаря улучшению качества образования и приглашения на работу новых профессионалов. Кроме этого, по словам ректора, в вузе работают над развитием исследований обучающихся и введением инноваций. До этого сообщалось, что Уральский федеральный университет сумел войти сразу в 21 предметный рейтинг и вошел в топ-3 по ядерной физике и технологиям, строительству, энергетике и электротехнике, химическим технологиям и технологиям материалов. Ранее он занимал 12-ю строчку в рейтинге RAEX.