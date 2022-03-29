29 марта 2022

УрФУ вошел в спецрейтинг лучших вузов России

© Служба новостей «URA.RU»
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Зачетная книжка Бориса Ельцина. Екатеринбург, уральский федеральный университет, урфу
УрФУ попал в топ-3 сразу в пяти номинациях Фото:

Уральский федеральный университета (УрФУ) вошел в список лучших вузов России. Предметный рейтинг агентство RAEX опубликовало на своем сайте.

«Лучшими по предметному охвату стали расположенные в регионах крупные федеральные университеты — Уральский федеральный университет сумел войти сразу в 21 предметный рейтинг, Казанский федеральный университет вошел в 20 списков, а Южный и Дальневосточный федеральные университеты представлены в 19 рейтингах. Для сравнения: многопрофильные МГУ и РУДН вошли в 18 списков», — рассказали в RAEX.

При этом «общий зачет» возглавил МГУ им. Ломоносова, занявший первое место в 12 предметных рейтингах, отметили авторы. УрФУ вошел в топ-3 по ядерной физике и технологиям, строительству, энергетике и электротехнике, химическим технологиям и технологиям материалов.

«Предметные рейтинги вузов России строятся на основании оценки трех миссий университета — образовательной, научной, общественной. Рейтинги отвечают на вопрос: какие университеты обеспечивают наилучшую образовательную и научную подготовку студентов в конкретной предметной области с учетом вклада вуза в социальное развитие? Рейтинги строятся исключительно на объективных показателях и не используют результаты опросов экспертов», — описали методику ранжирования в RAEX.

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Уральский федеральный университета (УрФУ) вошел в список лучших вузов России. Предметный рейтинг агентство RAEX опубликовало на своем сайте. «Лучшими по предметному охвату стали расположенные в регионах крупные федеральные университеты — Уральский федеральный университет сумел войти сразу в 21 предметный рейтинг, Казанский федеральный университет вошел в 20 списков, а Южный и Дальневосточный федеральные университеты представлены в 19 рейтингах. Для сравнения: многопрофильные МГУ и РУДН вошли в 18 списков», — рассказали в RAEX. При этом «общий зачет» возглавил МГУ им. Ломоносова, занявший первое место в 12 предметных рейтингах, отметили авторы. УрФУ вошел в топ-3 по ядерной физике и технологиям, строительству, энергетике и электротехнике, химическим технологиям и технологиям материалов. «Предметные рейтинги вузов России строятся на основании оценки трех миссий университета — образовательной, научной, общественной. Рейтинги отвечают на вопрос: какие университеты обеспечивают наилучшую образовательную и научную подготовку студентов в конкретной предметной области с учетом вклада вуза в социальное развитие? Рейтинги строятся исключительно на объективных показателях и не используют результаты опросов экспертов», — описали методику ранжирования в RAEX.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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