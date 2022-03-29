УрФУ вошел в спецрейтинг лучших вузов России

30 марта 2022 в 14:56 Размер текста - 17 +

УрФУ попал в топ-3 сразу в пяти номинациях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уральский федеральный университета (УрФУ) вошел в список лучших вузов России. Предметный рейтинг агентство RAEX опубликовало на своем сайте. «Лучшими по предметному охвату стали расположенные в регионах крупные федеральные университеты — Уральский федеральный университет сумел войти сразу в 21 предметный рейтинг, Казанский федеральный университет вошел в 20 списков, а Южный и Дальневосточный федеральные университеты представлены в 19 рейтингах. Для сравнения: многопрофильные МГУ и РУДН вошли в 18 списков», — рассказали в RAEX. При этом «общий зачет» возглавил МГУ им. Ломоносова, занявший первое место в 12 предметных рейтингах, отметили авторы. УрФУ вошел в топ-3 по ядерной физике и технологиям, строительству, энергетике и электротехнике, химическим технологиям и технологиям материалов. «Предметные рейтинги вузов России строятся на основании оценки трех миссий университета — образовательной, научной, общественной. Рейтинги отвечают на вопрос: какие университеты обеспечивают наилучшую образовательную и научную подготовку студентов в конкретной предметной области с учетом вклада вуза в социальное развитие? Рейтинги строятся исключительно на объективных показателях и не используют результаты опросов экспертов», — описали методику ранжирования в RAEX. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Уральский федеральный университета (УрФУ) вошел в список лучших вузов России. Предметный рейтинг агентство RAEX опубликовало на своем сайте. «Лучшими по предметному охвату стали расположенные в регионах крупные федеральные университеты — Уральский федеральный университет сумел войти сразу в 21 предметный рейтинг, Казанский федеральный университет вошел в 20 списков, а Южный и Дальневосточный федеральные университеты представлены в 19 рейтингах. Для сравнения: многопрофильные МГУ и РУДН вошли в 18 списков», — рассказали в RAEX. При этом «общий зачет» возглавил МГУ им. Ломоносова, занявший первое место в 12 предметных рейтингах, отметили авторы. УрФУ вошел в топ-3 по ядерной физике и технологиям, строительству, энергетике и электротехнике, химическим технологиям и технологиям материалов. «Предметные рейтинги вузов России строятся на основании оценки трех миссий университета — образовательной, научной, общественной. Рейтинги отвечают на вопрос: какие университеты обеспечивают наилучшую образовательную и научную подготовку студентов в конкретной предметной области с учетом вклада вуза в социальное развитие? Рейтинги строятся исключительно на объективных показателях и не используют результаты опросов экспертов», — описали методику ранжирования в RAEX.