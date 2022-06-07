В Курганской области ожидаются массовые отставки мэров

В Курганской области сразу несколько глав районов могут уйти в отставку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области шесть глав районов и округов покинут посты. О возможных массовых отставках мэров URA.RU рассказали источники, близкие к властям региона.

«Ожидается, что в отставку уйдут главы Варгашинского, Каргапольского, Притобольного, Щучанского и Сафакулевского районов, а также руководитель Петуховского округа», — уточнили источники. По словам инсайдеров, глава Варгашинского района Валерий Яковлев и руководитель Каргапольского района Сергей Князев могут покинуть свои должности до конца года.

«Они опытные управленцы, долгие годы возглавляют муниципальные образования. Но думают дать дорогу молодым», — делятся инсайдеры мнением. Яковлев не стал комментировать потенциальную отставку. Князев не ответил URA.RU. При этом на днях он сам намекнул о возможной отставке. «Даже если я приму решение оставить этот пост, то хочу остаться работать в команде. При поддержке губернатора, его заместителей, руководителей областных департаментов за последние три года нам удалось сделать больше, чем за 10-15 последних лет», — цитирует Князева пресс-служба регионального правительства.

В списке глав районов и округов, которые могут оставить свои должности, руководитель Притобольного района Лариса Злыднева, глава Петуховского округа Игорь Арзин, уточняют инсайдеры. Арзин сообщил корреспонденту URA.RU, что продолжает работать в обычном режиме. Злыднева в момент звонка была занята, переговорить не удалось.

По словам источников, могут уйти с должностей главы Сафакулевского и Щучанского районов. «У силовиков к этим руководителям есть вопросы», — уточнили источники. Глава Щучанского района Евгений Захаров по телефону не стал давать комментарий. Телефон руководителя Сафакулевского района Ансара Ахметжанова оказался недоступен.

Ранее URA.RU сообщало, что в отставку уходит действующий глава Мишкинского района Сергей Кудрявцев. Он не подал документы на конкурс по отбору претендентов на должность Мишкинского муниципального округа.

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