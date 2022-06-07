07 июня 2022

Звезда «Вампиров средней полосы» приедет в Пермский край

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Заседание комиссии по местному самоуправлению Екатеринбургской гордумы. Екатеринбург, оператор, видеокамера, телекамера, телевидение, четвертый канал
На встречу с актером приедут гости со всего Пермского края Фото:

Пермский актер Михаил Гаврилов-Третьяков, сыгравший следователя из Москвы в сериале «Вампиры средней полосы», вернется на свою малую родину — в город Чусовой Пермского края. Там артист примет участие в деловой игре «100 вопросов земляку». Игра проходит в рамках большого фестиваля «Соседи».

«У нас регулярно проходит деловая игра, в рамках которой мы приглашаем лично пообщаться с жителями известных и успешных земляков. В этом году нам повезло, Михаил Гаврилов-Третьяков как раз находится в Чусовом. И наше приглашение он принял с большим удовольствием», — сообщил арт-директор культурно-делового центра Чусового Евгений Кропачев.

Все желающие смогут задать актеру любые вопросы — о работе, о жизни, об увлечениях. Мероприятие пройдет 11 июня с 17.00 в парке культуры и отдыха «Ермак», локация «Шатер».

Михаил Гаврилов-Третьяков родился в Тольятти в семье потомственных офицеров. В 1990-м семья мальчика переехала в Чусовой. Будущий актер учился в медицинском вузе, но бросил его и на три года ушел в армию, а потом уехал в Москву и поступил в театральный институт имени Щукина. Михаил снимался в нескольких десятках фильмах и сериалах, среди них — «Вампиры средней полосы», «Отель Элион», «Степные волки», «Екатерина» и другие.

Ранее URA.RU сообщало, что актер из Пермского края Никита Еленев сыграл роль модного фотографа во втором сезоне сериала «Эпидемия». Сериал стартовал 30 мая на ТНТ.

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Пермский актер Михаил Гаврилов-Третьяков, сыгравший следователя из Москвы в сериале «Вампиры средней полосы», вернется на свою малую родину — в город Чусовой Пермского края. Там артист примет участие в деловой игре «100 вопросов земляку». Игра проходит в рамках большого фестиваля «Соседи». «У нас регулярно проходит деловая игра, в рамках которой мы приглашаем лично пообщаться с жителями известных и успешных земляков. В этом году нам повезло, Михаил Гаврилов-Третьяков как раз находится в Чусовом. И наше приглашение он принял с большим удовольствием», — сообщил арт-директор культурно-делового центра Чусового Евгений Кропачев. Все желающие смогут задать актеру любые вопросы — о работе, о жизни, об увлечениях. Мероприятие пройдет 11 июня с 17.00 в парке культуры и отдыха «Ермак», локация «Шатер». Михаил Гаврилов-Третьяков родился в Тольятти в семье потомственных офицеров. В 1990-м семья мальчика переехала в Чусовой. Будущий актер учился в медицинском вузе, но бросил его и на три года ушел в армию, а потом уехал в Москву и поступил в театральный институт имени Щукина. Михаил снимался в нескольких десятках фильмах и сериалах, среди них — «Вампиры средней полосы», «Отель Элион», «Степные волки», «Екатерина» и другие. Ранее URA.RU сообщало, что актер из Пермского края Никита Еленев сыграл роль модного фотографа во втором сезоне сериала «Эпидемия». Сериал стартовал 30 мая на ТНТ.
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