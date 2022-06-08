Оборонный завод судится с мэрией Миасса из-за 10 млн рублей

АЗ «Урал» и мэрия Миасса поспорят из-за земли в арбитражном суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Автозавод «Урал» подал иск к мэрии Миасса (Челябинская область) на сумму примерно в 10 миллионов рублей из-за прилегающих к предприятию земельных участков. Как следует из данных картотеки Арбитражного суда Челябинской области, до 10 июня истец должен уточнить информацию по спорной земле.

«АО «Автомобильный завод «Урал» обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к администрации Миасского городского округа о взыскании убытков в размере 9 920 036 рублей 48 копеек. Предложить истцу представить актуальные сведения на земельные участки», — сообщается в постановлении суда.

До 10 июня от истца ждут уточнения информации по иску. Судебное разбирательство касается земли, которая, как утверждают автомобилестроители в документе, была изъята муниципалитетом в 2011 году. В постановлении суда фигурирует пять участков. Согласно публичной кадастровой карте Росреестра, они расположены по периметру Предзаводской площади с ее памятником «Захару» — первому уральскому грузовому автомобилю, выпущенному в годы Великой Отечественной войны.

URA.RU направил запросы сторонам судебного разбирательства. На момент подготовки материала они остались без ответа.