Приемные семьи в ЯНАО готовы принять детей из Донбасса

В регионах планируется разместить 108 человек Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в число регионов, в которых приемные семьи готовы принять детей из Донбасса. Всего планируется разместить 108 человек, сообщила уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова.

«Поговорили с губернаторами — кто готов по примеру Московской области по отработанной технологии принять 108 детей в семьи. На данный момент это Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Калужская, Тульская, Ростовская и Воронежская области», — рассказала Львова-Белова РИА «Новости».

Детский омбудсмен также сообщила, что сначала дети познакомятся с семьями дистанционно. В дальнейшем их ждет подготовка к переходу.

Ранее URA.RU писало, что после начала эвакуации граждан Донецкой и Луганской народных республик в Россию, многие беженцы переехали к своим родственникам на Ямал. Об этом рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Нацбаты и ВСУ не прекращали обстрелы республик на протяжении восьми лет, из-за чего страдали жители ДНР и ЛНР.