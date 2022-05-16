В ЯНАО зафиксировали рост числа беженцев из Донецка и Луганска

В ЯНАО увеличилось количество беженцев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

После начала эвакуации граждан Донецкой и Луганской народных республик в Россию, многие беженцы переехали к своим родственникам на Ямал. Об этом в интервью URA.RU рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Он не стал называть точные цифры, поскольку переезд часто официально не оформляется и может быть обнаружен по косвенным признакам: дети поступают в детсады и школы, а число соискателей работы растет.

Слухи о том, что на Ямале оказалось до половины беженцев из ДНР и ЛНР губернатор опроверг. «Большинство воспринимает эту ситуацию, как временную, и уехали из своих домов к родственникам в Белгород и Ростов на время СВО, чтобы потом вернуться обратно», — пояснил Артюхов.

Дмитрий Артюхов рассказал, что миграция на Ямал выросла после 2014 года, когда Крым был возвращен в состав России. В тот момент он курировал поддержку предпринимателей и запомнил разговор с одним из выходцев из Донецка. «Спустя 2-3 года после переезда это был уже не беженец, а вполне состоявшийся предприниматель, который вместе с друзьями и кафе открыл, и бизнесом занялся — начал фасовать цемент. Парень взялся и на встрече говорил мне, что если бы знал, сколько возможностей открыто на Ямале, то переехал бы раньше», — сообщил глава региона.

По официальным данным в ЯНАО прибыло порядка 300 беженцев с Донбасса. Жителей ДНР и ЛНР эвакуировали с территории из-за спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Кроме того, нацбаты и ВСУ не прекращали обстрелы республик на протяжении восьми лет, из-за чего страдали мирные граждане.

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