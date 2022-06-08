В Перми появятся два новых бизнес-центра

Сдача объекта намечена на второй квартал следующего года Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На базе пермского многофункционального комплекса «Москва» по улице Пермской откроются два бизнес-центра. Застройщик планирует запустить первый пусковой комплекс уже к лету, сообщает Business Class.

«БЦ „Арбат“ займет более 1 тысячи квадратных метров здания со стороны улицы 2-го Октября с первого по третий этаж. БЦ „Барвиха“ разместится со стороны улицы Пермской на втором и третьем этажах», — передает пермское издание со ссылкой на компанию «Кортекс». Именно она будет заниматься строительством.

Помимо бизнес-центров здесь разместиться заведения общепита, SPA и медицинский центры, различные торговые точки и салон красоты. «Сейчас „Кортекс“ ведет переговоры с операторами ресторана авторской кухни, вопрос о размещении обсуждается с пермскими и московскими рестораторами, среди которых заведение со звездой Michelin» — написано на сайте Business Class.