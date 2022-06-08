Екатеринбург зальет дождями

Дождь в Екатеринбурге будет идти три дня
В ближайшие дни в Екатеринбурге ожидаются сильные дожди и прохладная погода. Такие данные приводит Росгидрометцентр.
«9 июня ожидается облачно с прояснениями, кратковременный дождь, днем 16—18 градусов. 10 июня будет облачно и дожди, температура опуститься до 10-12 градусов. 11 июня будет облачно, дожди продолжатся, днем температура будет держаться в районе 19-21 градусов. 12 июня дожди прекратятся, однако температура опустится до 11 градусов», — следует из данных Росгидрометцентра.
Ранее синоптики сообщили, что на Екатеринбург надвигаются сильные заморозки и грозы. По данным специалистов, ночью температура может опускаться до минусовых значений.
Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал