08 июня 2022

Екатеринбург зальет дождями

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Дождь в Екатеринбурге будет идти три дня Фото:

В ближайшие дни в Екатеринбурге ожидаются сильные дожди и прохладная погода. Такие данные приводит Росгидрометцентр.

«9 июня ожидается облачно с прояснениями, кратковременный дождь, днем 16—18 градусов. 10 июня будет облачно и дожди, температура опуститься до 10-12 градусов. 11 июня будет облачно, дожди продолжатся, днем температура будет держаться в районе 19-21 градусов. 12 июня дожди прекратятся, однако температура опустится до 11 градусов», — следует из данных Росгидрометцентра.

Ранее синоптики сообщили, что на Екатеринбург надвигаются сильные заморозки и грозы. По данным специалистов, ночью температура может опускаться до минусовых значений.

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В ближайшие дни в Екатеринбурге ожидаются сильные дожди и прохладная погода. Такие данные приводит Росгидрометцентр. «9 июня ожидается облачно с прояснениями, кратковременный дождь, днем 16—18 градусов. 10 июня будет облачно и дожди, температура опуститься до 10-12 градусов. 11 июня будет облачно, дожди продолжатся, днем температура будет держаться в районе 19-21 градусов. 12 июня дожди прекратятся, однако температура опустится до 11 градусов», — следует из данных Росгидрометцентра. Ранее синоптики сообщили, что на Екатеринбург надвигаются сильные заморозки и грозы. По данным специалистов, ночью температура может опускаться до минусовых значений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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