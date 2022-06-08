Ученые раскрыли, как восстановить сектор промышленности в России

09 июня 2022 в 09:46 Размер текста - 17 +

Ученые из УрФУ разработают концепцию, которая поможет повысить уровень развития промышленности в стране Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ученые Уральского федерального и Томского политехнического университетов приступили к разработке проекта, который позволит восстановить сектор промышленности в стране. Концепция будет изложена в виде монографии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УрФУ. «Результатом выполнения проекта станет база данных о потенциале городов „второго эшелона“ Урала и Кузбасса. На основе базы данных будет создана электронная карта, которая поможет другим промышленным городам выбрать оптимальную модель развития», — объясняет Ирина Антонова, доцент Школы инженерного предпринимательства ТПУ. Коллектив ученых обладает широким спектром исследовательских компетенций. «Речь идет о создании целостной теоретико-методологической концепции. Считаем, что особенно востребованными наши разработки могут стать в постсоветских государствах и ведущих индустриальных странах Азии», — поясняет руководитель исследовательского проекта, директор школы экономики и менеджмента ИнЭУ УрФУ Ирина Тургель. Ранее URA.RU писало, что специалисты Уральского федерального университета и Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН синтезировали протонный проводник. Он обладает высоким уровнем электрической проводимости. Такие элементы являются экологичной альтернативой углеводородным источникам энергии. Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев на заседании наблюдательного совета УМНОЦ высказался о том, что нужно развивать собственные технологии в РФ. В собрании также приняли участие губернаторы регионов УрФО, ректор УрФУ и ректор Курганского госуниверситета. Они подвели итоги работы за 2021 год и обсудили планы на 2022 год. Развитие науки в России идет в рамках десятилетия Науки, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. Действия правительства страны в первую очередь направлены на развитие отечественных производств, переход на широкое использование собственных оригинальных технологий, а также усиление сотрудничества с теми странами, которые не поддались давлению Запада. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Ученые Уральского федерального и Томского политехнического университетов приступили к разработке проекта, который позволит восстановить сектор промышленности в стране. Концепция будет изложена в виде монографии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УрФУ. «Результатом выполнения проекта станет база данных о потенциале городов „второго эшелона“ Урала и Кузбасса. На основе базы данных будет создана электронная карта, которая поможет другим промышленным городам выбрать оптимальную модель развития», — объясняет Ирина Антонова, доцент Школы инженерного предпринимательства ТПУ. Коллектив ученых обладает широким спектром исследовательских компетенций. «Речь идет о создании целостной теоретико-методологической концепции. Считаем, что особенно востребованными наши разработки могут стать в постсоветских государствах и ведущих индустриальных странах Азии», — поясняет руководитель исследовательского проекта, директор школы экономики и менеджмента ИнЭУ УрФУ Ирина Тургель. Ранее URA.RU писало, что специалисты Уральского федерального университета и Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН синтезировали протонный проводник. Он обладает высоким уровнем электрической проводимости. Такие элементы являются экологичной альтернативой углеводородным источникам энергии. Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев на заседании наблюдательного совета УМНОЦ высказался о том, что нужно развивать собственные технологии в РФ. В собрании также приняли участие губернаторы регионов УрФО, ректор УрФУ и ректор Курганского госуниверситета. Они подвели итоги работы за 2021 год и обсудили планы на 2022 год. Развитие науки в России идет в рамках десятилетия Науки, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. Действия правительства страны в первую очередь направлены на развитие отечественных производств, переход на широкое использование собственных оригинальных технологий, а также усиление сотрудничества с теми странами, которые не поддались давлению Запада.