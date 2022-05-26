В УрФУ раскрыли, чем заменят углеводородные источники энергии

Уральские ученые нашли замену углеводородным источникам энергии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ученые Уральского федерального университета и Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН синтезировали протонный проводник. Он обладает высоким уровнем электрической проводимости. Такие элементы являются экологичной альтернативой углеводородным источникам энергии. Об этом URA.RU сообщили в УрФУ.

«Твердооксидные топливные элементы (перерабатывают энергию топлива в электрическую — прим. ред.) могут быть использованы в двигателях автомобилей или космической промышленности, что снизит выбросы углеводорода в окружающую среду. Топливные элементы на основе нового материала, разработанного учеными, потенциально экономически выгодны для производства. Они могут демонстрировать более высокую электрическую проводимость», — говорится в сообщении.

Переход к экологически чистой водородной энергетике является одним из возможных путей решения проблемы загрязнения окружающей среды ископаемыми видами топлива. «В своей работе мы получили новый энергоэффективный материал, в котором концентрация протонов увеличивается в два раза, а электрическая проводимость становится на два порядка выше. Данный материал является перспективной альтернативой углеводородным двигателям, — говорит доцент кафедры физической и неорганической химии УрФУ Наталия Тарасова.

Экспериментальная часть проводилась в научной лаборатории водородной энергетики УрФУ, входящей в состав Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (УМНОЦ). Коллектив лаборатории включает в себя ученых УрФУ и Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН.

Ранее URA.RU писало, что наблюдательный совет Уральского межрегионального научно-образовательного центра (УМНОЦ) принял решение провести аудит всех проектов по импортозамещению. Приоритет на реализацию получат только те проекты, которые соответствуют задачам импортозамещения. УМНОЦ также ищет новые проекты, которые помогут в максимально короткие сроки выполнить поставленные задачи по запуску собственных производств.

Развитие науки в России идет в рамках десятилетия Науки, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Действия правительства страны в первую очередь направлены на развитие отечественных производств, переход на широкое использование собственных оригинальных технологий, усиление сотрудничества с теми странами, которые не поддались давлению Запада.