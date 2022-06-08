На трассе в Нефтеюганском районе (ХМАО) автомобиль Volkswagen врезался в «Камаз». Водитель легковой машины погиб на месте. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по ХМАО.
«На 649 км автодороги „Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск“ в Нефтеюганском районе 38-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение с транспортным средством „Камаз“, движущемся во встречном направлении, под управлением 48-летнего мужчины. В результате ДТП водитель Volkswagen погиб на месте, а водитель Камаза получил травмы», — говорится в сообщении ведомства на официальной странице соцсети «ВКонтакте».
Водитель «Камаза» получил травмы
Фото: официальный аккаунт ГИБДД России по ХМАО в социальной сети «ВКонтакте»
Водитель легкового автомобиля погиб на месте
Фото: официальный аккаунт ГИБДД России по ХМАО в социальной сети «ВКонтакте»
На трассе в Нефтеюганском районе (ХМАО) автомобиль Volkswagen врезался в «Камаз». Водитель легковой машины погиб на месте. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по ХМАО. «На 649 км автодороги „Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск“ в Нефтеюганском районе 38-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение с транспортным средством „Камаз“, движущемся во встречном направлении, под управлением 48-летнего мужчины. В результате ДТП водитель Volkswagen погиб на месте, а водитель Камаза получил травмы», — говорится в сообщении ведомства на официальной странице соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что возле поселка Салым в Нефтеюганском района (ХМАО) автомобиль Great Wall выехал на встречную полосу и врезался в «Камаз». Водитель легкового автомобиля также погиб.