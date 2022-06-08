08 июня 2022

В ХМАО погиб водитель при столкновении с «Камазом». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки. Курган, знак аварийной остановки
Авария произошла на трассе в Нефтеюганском районе Фото:

На трассе в Нефтеюганском районе (ХМАО) автомобиль Volkswagen врезался в «Камаз». Водитель легковой машины погиб на месте. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по ХМАО.

«На 649 км автодороги „Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск“ в Нефтеюганском районе 38-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение с транспортным средством „Камаз“, движущемся во встречном направлении, под управлением 48-летнего мужчины. В результате ДТП водитель Volkswagen погиб на месте, а водитель Камаза получил травмы», — говорится в сообщении ведомства на официальной странице соцсети «ВКонтакте».

Водитель «Камаза» получил травмы
Фото:
Водитель легкового автомобиля погиб на месте
Фото:

Ранее URA.RU рассказывало, что возле поселка Салым в Нефтеюганском района (ХМАО) автомобиль Great Wall выехал на встречную полосу и врезался в «Камаз». Водитель легкового автомобиля также погиб.

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На трассе в Нефтеюганском районе (ХМАО) автомобиль Volkswagen врезался в «Камаз». Водитель легковой машины погиб на месте. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по ХМАО. «На 649 км автодороги „Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск“ в Нефтеюганском районе 38-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение с транспортным средством „Камаз“, движущемся во встречном направлении, под управлением 48-летнего мужчины. В результате ДТП водитель Volkswagen погиб на месте, а водитель Камаза получил травмы», — говорится в сообщении ведомства на официальной странице соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что возле поселка Салым в Нефтеюганском района (ХМАО) автомобиль Great Wall выехал на встречную полосу и врезался в «Камаз». Водитель легкового автомобиля также погиб.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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