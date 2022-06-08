В полиции ЯНАО назначили нового главу райотдела

09 июня 2022 в 12:19 Размер текста - 17 +

Анатолий Варенцов возглавил ОМВД Пуровского района Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В отделении МВД России по Пуровскому району (ЯНАО) назначили нового руководителя. Им стал подполковник полиции Анатолий Варенцов, сообщила пресс-служба ведомства в соцсетях. «Назначен руководитель ОМВД России по Пуровскому району. 6 июня 2022 года подполковник полиции Анатолий Владимирович Варенцов назначен на должность начальника Отдела МВД России по Пуровскому району», — говорится в сообщении. Анатолий Варенцов прибыл в Пуровский район ЯНАО в 2016 году на должность заместителя начальника полиции по оперативной работе. До этого он проходил службу в Ивановской области и Чукотском автономном округе. В 2019 году его повысили до замначальника ОМВД по Пуровскому району. Ранее URA.RU сообщало, что начальник ямальского управления МВД Сергей Костенко готовился к смене руководства в отделении Пуровского района. Тогда должность начальника занимал подполковник Нил Хвесько. Также в 2019 году неизвестные, представлявшиеся сотрудниками МВД, требовали отставки Варенцова. В анонимных жалобах они указали, что Анатолий Варенцов в 2017 году около 30 дней незаконно удерживал подозреваемого в кабинете отдела полиции. Анатолий Варенцов получил повышение Фото: отдел МВД России по Пуровскому району Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

В отделении МВД России по Пуровскому району (ЯНАО) назначили нового руководителя. Им стал подполковник полиции Анатолий Варенцов, сообщила пресс-служба ведомства в соцсетях. «Назначен руководитель ОМВД России по Пуровскому району. 6 июня 2022 года подполковник полиции Анатолий Владимирович Варенцов назначен на должность начальника Отдела МВД России по Пуровскому району», — говорится в сообщении. Анатолий Варенцов прибыл в Пуровский район ЯНАО в 2016 году на должность заместителя начальника полиции по оперативной работе. До этого он проходил службу в Ивановской области и Чукотском автономном округе. В 2019 году его повысили до замначальника ОМВД по Пуровскому району. Ранее URA.RU сообщало, что начальник ямальского управления МВД Сергей Костенко готовился к смене руководства в отделении Пуровского района. Тогда должность начальника занимал подполковник Нил Хвесько. Также в 2019 году неизвестные, представлявшиеся сотрудниками МВД, требовали отставки Варенцова. В анонимных жалобах они указали, что Анатолий Варенцов в 2017 году около 30 дней незаконно удерживал подозреваемого в кабинете отдела полиции.