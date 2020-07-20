Отставка грозит двум начальникам районных отделений Фото: Анна Майорова © URA.RU

В структурах полиции ЯНАО грядут кадровые перестановки. Начальник ямальского управления МВД Сергей Костенко, по версии близких к силовым кругам источников URA.RU, готовит смену двух авторитетных подчиненных. Официально об этом пока не сообщается.

«Костенко назначили на Ямал в июне, и за это время он изучил документацию, статистику, пообщался с подчиненными. В ближайшее время он готов приступить к кадровым реформам внутри ведомства», — сообщил агентству инсайдер. По его словам, речь идет об увольнении как минимум двух высокопоставленных силовиков. Кто именно лишится должностей, собеседник не уточняет.

По данным другого источника URA.RU, знакомого с ситуацией в силовых структурах ЯНАО, отставка грозит двум руководителям районных отделов полиции. По предварительной неподтвержденной информации, «главными кандидатами на отставку являются главы ОМВД по Пуровскому и Надымскому районам». В настоящий момент эти должности занимают подполковник Нил Хвесько и подполковник Александр Васильев соответственно.

Получить официальное подтверждение этому не удалось, в пресс-службе МВД по ЯНАО не стали комментировать данные. По информации URA.RU, и Хвесько, и Васильев на сегодняшний день продолжают работу, документы об их отставке еще не готовятся.

Сергей Костенко получил должность главы ямальского УМВД 1 июня. На этом посту он сменил Игоря Степанчука, который временно исполнял обязанности начальника полиции Ямала с марта. Ранее Костенко служил в должности замначальника УМВД России по Ярославской области. Источники URA.RU в правоохранительных органах сообщали, что с приходом Костенко в окружном МВД ждут кадровых перемен. В частности, силовики прогнозируют, что он приведет в ЯНАО офицеров из старого окружения.