08 июня 2022
07 июня 2022

Артюхов вручил награды ямальцам ко Дню России

© Служба новостей «URA.RU»
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Госсовет в Кремле. Москва, артюхов дмитрий
23 жителя ЯНАО получили награды от губернатора Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов наградил 23 ямальцев медалями за вклад в развитие региона и страны. Как сообщает пресс-служба правительства региона, среди награжденных — глава Ямальского района Андрей Кугаевский.

«Губернатор Ямала вручил ямальцам государственные награды Российской Федерации и награды Ямало-Ненецкого автономного округа в преддверии Дня России. Всего награды и почетные звания получили 23 ямальца, внесшие вклад в развитие региона и страны», — говорится на сайте ведомства.

К награде были представлены работники ТЭК, медики, педагоги, государственные деятели и прочие. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени был награжден глава Ямальского района Андрей Кугаевский. Замдиректора школы №7 Ноябрьска Марина Михайличенко и еще три человека были удостоены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. «Заслуженными врачами Российской Федерации» стали врач-невролог Надежда Шпак из Ноябрьска и заместитель главврача Салехардской окружной больницы Елена Урсова.

Также «За мужество и самоотверженность» медали получили еще несколько ямальцев. Среди них — рабочий Антон Яптунай, который в феврале спас из горящего дома соседа и семью.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов наградил 23 ямальцев медалями за вклад в развитие региона и страны. Как сообщает пресс-служба правительства региона, среди награжденных — глава Ямальского района Андрей Кугаевский. «Губернатор Ямала вручил ямальцам государственные награды Российской Федерации и награды Ямало-Ненецкого автономного округа в преддверии Дня России. Всего награды и почетные звания получили 23 ямальца, внесшие вклад в развитие региона и страны», — говорится на сайте ведомства. К награде были представлены работники ТЭК, медики, педагоги, государственные деятели и прочие. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени был награжден глава Ямальского района Андрей Кугаевский. Замдиректора школы №7 Ноябрьска Марина Михайличенко и еще три человека были удостоены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. «Заслуженными врачами Российской Федерации» стали врач-невролог Надежда Шпак из Ноябрьска и заместитель главврача Салехардской окружной больницы Елена Урсова. Также «За мужество и самоотверженность» медали получили еще несколько ямальцев. Среди них — рабочий Антон Яптунай, который в феврале спас из горящего дома соседа и семью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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