Артюхов вручил награды ямальцам ко Дню России

09 июня 2022 в 13:53 Размер текста - 17 +

23 жителя ЯНАО получили награды от губернатора Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов наградил 23 ямальцев медалями за вклад в развитие региона и страны. Как сообщает пресс-служба правительства региона, среди награжденных — глава Ямальского района Андрей Кугаевский. «Губернатор Ямала вручил ямальцам государственные награды Российской Федерации и награды Ямало-Ненецкого автономного округа в преддверии Дня России. Всего награды и почетные звания получили 23 ямальца, внесшие вклад в развитие региона и страны», — говорится на сайте ведомства. К награде были представлены работники ТЭК, медики, педагоги, государственные деятели и прочие. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени был награжден глава Ямальского района Андрей Кугаевский. Замдиректора школы №7 Ноябрьска Марина Михайличенко и еще три человека были удостоены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. «Заслуженными врачами Российской Федерации» стали врач-невролог Надежда Шпак из Ноябрьска и заместитель главврача Салехардской окружной больницы Елена Урсова. Также «За мужество и самоотверженность» медали получили еще несколько ямальцев. Среди них — рабочий Антон Яптунай, который в феврале спас из горящего дома соседа и семью. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов наградил 23 ямальцев медалями за вклад в развитие региона и страны. Как сообщает пресс-служба правительства региона, среди награжденных — глава Ямальского района Андрей Кугаевский. «Губернатор Ямала вручил ямальцам государственные награды Российской Федерации и награды Ямало-Ненецкого автономного округа в преддверии Дня России. Всего награды и почетные звания получили 23 ямальца, внесшие вклад в развитие региона и страны», — говорится на сайте ведомства. К награде были представлены работники ТЭК, медики, педагоги, государственные деятели и прочие. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени был награжден глава Ямальского района Андрей Кугаевский. Замдиректора школы №7 Ноябрьска Марина Михайличенко и еще три человека были удостоены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. «Заслуженными врачами Российской Федерации» стали врач-невролог Надежда Шпак из Ноябрьска и заместитель главврача Салехардской окружной больницы Елена Урсова. Также «За мужество и самоотверженность» медали получили еще несколько ямальцев. Среди них — рабочий Антон Яптунай, который в феврале спас из горящего дома соседа и семью.