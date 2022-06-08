08 июня 2022

В Челябинске начался ремонт дорог в сады. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога в Чурилово. Челябинск, знак, дорожный знак, ремонт дороги
Реконструкция пройдет на пяти направлениях до садовых товариществ Фото:

В Челябинске начали ремонт дорог к садовым участкам. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города, в этом году сразу пять дорог будут реконструированы.

«В этом году проводится ремонт на нескольких улицах, ведущих к популярным СНТ Челябинска. В планы на текущий дорожный сезон включили сразу пять таких объектов», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации.

В мэрии пояснили, что ремонт ведется на следующих участках:

  • автодорога в поселок Сухомесово от ул. Чистопольской до ж/д переезда;
  • автодорога 13-а от Троицкого тракта до путепровода через железнодорожные пути по автодороге 13-а (в районе «9 км»);
  • ул. Лыжных батальонов от кольцевой развязки до границ города;
  • ул. Валдайская от Героев Танкограда до проспекта Победы;
  • ул. Механическая от Валдайской до автодороги «Меридиан».

На всех маршрутах подрядчики уже начали работы. На двух из них они уже завершены. Еще на двух маршрутах ремонт близится к завершению.

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В Челябинске начали ремонт дорог к садовым участкам. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города, в этом году сразу пять дорог будут реконструированы. «В этом году проводится ремонт на нескольких улицах, ведущих к популярным СНТ Челябинска. В планы на текущий дорожный сезон включили сразу пять таких объектов», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации. В мэрии пояснили, что ремонт ведется на следующих участках: На всех маршрутах подрядчики уже начали работы. На двух из них они уже завершены. Еще на двух маршрутах ремонт близится к завершению.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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