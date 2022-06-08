Реконструкция пройдет на пяти направлениях до садовых товариществ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске начали ремонт дорог к садовым участкам. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города, в этом году сразу пять дорог будут реконструированы.

«В этом году проводится ремонт на нескольких улицах, ведущих к популярным СНТ Челябинска. В планы на текущий дорожный сезон включили сразу пять таких объектов», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации.

В мэрии пояснили, что ремонт ведется на следующих участках:

автодорога в поселок Сухомесово от ул. Чистопольской до ж/д переезда;

автодорога 13-а от Троицкого тракта до путепровода через железнодорожные пути по автодороге 13-а (в районе «9 км»);

ул. Лыжных батальонов от кольцевой развязки до границ города;

ул. Валдайская от Героев Танкограда до проспекта Победы;

ул. Механическая от Валдайской до автодороги «Меридиан».

На всех маршрутах подрядчики уже начали работы. На двух из них они уже завершены. Еще на двух маршрутах ремонт близится к завершению.