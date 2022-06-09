Депутат Госдумы рассказал о раненом на Украине тюменце. В него попала бомба. Фото

09 июня 2022 в 14:21 Размер текста - 17 +

Тюменец сражался на передовой, где и получил ранение (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Раненый в ходе спецоперации житель Тюменской области — Рустам Сайфуллин, пострадал от бомбы, но остался жив. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат Госдумы от региона Иван Квитка. Сейчас военный проходит лечение в московском госпитале. «Навестил земляка, раненого в ходе спецоперации — Рустама Сайфуллина. Во время начала спецоперации по освобождению Донбасса от неонацистов, он ушел на передовую. Чудо, что жив остался. Бомба упала прямо под ноги. Рустам рассказал, как, теряя сознание, снял с автомата ремень и туго перетянул ногу, чтобы остановить кровопотерю», — написал Иван Квитка в своем telegram-канале. Спасти тюменца — уроженца села Вагай, помогли сослуживцы. Сейчас мужчина вполне бодр, в Главном военном клиническом госпитале имени академика Бурденко рядом с ним постоянно находится жена. Восстановление после ранения, по словам врачей, проходит быстро. «39-летний Рустам Сайфуллин с детства мечтал стать военным. Окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, отправился служить в Чечню, в должности командира взвода. В начале 2020 года его назначили на должность командира инженерно-саперного полка Общевойсковой армии в Ишиме, позднее — начальником Ишимского гарнизона», — рассказал о герое Иван Квитка. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. По словам главы РФ, ее цель — демилитаризация и денацификация соседнего государства. В боевых действиях со стороны России участвуют профессиональные военные, заключившие контракты. Рустам Сайфуллин восстанавливается после ранения Фото: telegram-канал Ивана Квитки Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Раненый в ходе спецоперации житель Тюменской области — Рустам Сайфуллин, пострадал от бомбы, но остался жив. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат Госдумы от региона Иван Квитка. Сейчас военный проходит лечение в московском госпитале. «Навестил земляка, раненого в ходе спецоперации — Рустама Сайфуллина. Во время начала спецоперации по освобождению Донбасса от неонацистов, он ушел на передовую. Чудо, что жив остался. Бомба упала прямо под ноги. Рустам рассказал, как, теряя сознание, снял с автомата ремень и туго перетянул ногу, чтобы остановить кровопотерю», — написал Иван Квитка в своем telegram-канале. Спасти тюменца — уроженца села Вагай, помогли сослуживцы. Сейчас мужчина вполне бодр, в Главном военном клиническом госпитале имени академика Бурденко рядом с ним постоянно находится жена. Восстановление после ранения, по словам врачей, проходит быстро. «39-летний Рустам Сайфуллин с детства мечтал стать военным. Окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, отправился служить в Чечню, в должности командира взвода. В начале 2020 года его назначили на должность командира инженерно-саперного полка Общевойсковой армии в Ишиме, позднее — начальником Ишимского гарнизона», — рассказал о герое Иван Квитка. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. По словам главы РФ, ее цель — демилитаризация и денацификация соседнего государства. В боевых действиях со стороны России участвуют профессиональные военные, заключившие контракты.