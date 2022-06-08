В Челябинске объявили довыборы в заксобрание области

Нового депутата ЗСО от Троицкого района выберут 11 сентября 2022 года Фото: Илья Московец © URA.RU

На заседании избирательной комиссии Челябинской области 9 июня объявлены довыборы в заксобрание региона по Троицкому округу. Как сообщили URA.RU в облизбиркоме, довыборы состоятся 11 сентября, в Единый день голосования.

«9 июня состоялось заседание избирательной комиссии области. На 11 сентября 2022 года назначены дополнительные выборы депутата Заксобрания области седьмого созыва по Троицкому одномандатному избирательному округу № 25», — заявили URA.RU в пресс-службе.

Решение о назначении выборов будет официально опубликовано в газете «Южноуральская панорама» не позднее чем через пять дней со дня его принятия. Выдвижение кандидатов происходит путем уведомления территориальной избирательной комиссии Троицка.

Мандат ЗСО стал вакантным, когда его обладатель — вице-спикер регионального парламента Владимир Павлов осенью 2021 года прошел в Госдуму по спискам «Единой России». На предстоящих довыборах фаворитов от ЕР считается ректор Южно-Уральского аграрного университета Светлана Черепухина, которая уже выиграла внутрипартийный праймериз.

Черепухиной собираются составить конкуренцию кандидаты от областных организаций Российской партии пенсионеров (РППС), «Справедливой России», «Яблока». Также о своем участии в довыборах заявили URA.RU представители КПРФ и «Коммунисты России».