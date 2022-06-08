Пьяный пермяк зарезал женщину в подъезде дома

09 июня 2022 в 19:43 Размер текста - 17 +

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье об убийстве Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Чердыни (Пермский край) пьяный местный житель зарезал сожительницу на лестничной клетке дома после ссоры. Крики женщины услышали соседи, которые вызвали полицию, сообщается на сайте Следственного комитета по Пермскому краю. «В ходе ссоры подозреваемый вооружился ножом и на лестничной площадке жилого дома нанес клинком удары по телу сожительницы», — сообщается на сайте. Женщина скончалась на месте. Дома 8 июня пермяк выпивал вместе с сожительницей дома. Позже между пермяками произошел конфликт на почве ревности, в ходе которого подозреваемый зарезал женщину. В отношении ранее неоднократно судимого мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сейчас он под стражей. Расследование уголовного дела продолжается. URA.RU также рассказывало о жители Перми, который будучи пьяным избил у себя дома гостя во время пьяной вечеринки. Пермяк утащил избитого мужчину в другую комнату и продолжил пить. На утро пострадавший умер. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Большая П» .

В Чердыни (Пермский край) пьяный местный житель зарезал сожительницу на лестничной клетке дома после ссоры. Крики женщины услышали соседи, которые вызвали полицию, сообщается на сайте Следственного комитета по Пермскому краю. «В ходе ссоры подозреваемый вооружился ножом и на лестничной площадке жилого дома нанес клинком удары по телу сожительницы», — сообщается на сайте. Женщина скончалась на месте. Дома 8 июня пермяк выпивал вместе с сожительницей дома. Позже между пермяками произошел конфликт на почве ревности, в ходе которого подозреваемый зарезал женщину. В отношении ранее неоднократно судимого мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сейчас он под стражей. Расследование уголовного дела продолжается. URA.RU также рассказывало о жители Перми, который будучи пьяным избил у себя дома гостя во время пьяной вечеринки. Пермяк утащил избитого мужчину в другую комнату и продолжил пить. На утро пострадавший умер.