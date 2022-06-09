В Свердловской области нашли зараженное мясо и молоко

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УРАЛТЕСТ. Результаты тестирования молока. Екатеринбург, молоко, тестирование, лаборатория, проверка качества
Специалисты Россельхознадзора обнаружили молоко с нарушениями в Свердловской области Фото:

В Свердловской области выявили кишечную палочку и сальмонеллу в молочных и мясных продуктах. Об этом сообщается на сайте Свердловского референтного центра Россельхознадзора.

«Центр проверил по микробиологическим показателям 262 пробы пищевой продукции и продовольственного сырья. В результате в 17 пробах молочной продукции были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, высокая обсемененность микроорганизмами, не соответствующее норме количество молочных микроорганизмов, плесеней и дрожжей», — сообщается на сайте организации.

Что касается мясной продукции, то из 28 исследованных проб в трех были найдены сальмонеллы и в одной пробе — листерия. Продукты каких именно производителей содержат бактерии, не уточняется.

В апреле URA.RU сообщало, что сотрудники свердловского управления Россельхознадзора обнаружили опасный салат оливье. На проверку блюдо направлено из торговой сети, которую сотрудники ведомства не называют.

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В Свердловской области выявили кишечную палочку и сальмонеллу в молочных и мясных продуктах. Об этом сообщается на сайте Свердловского референтного центра Россельхознадзора. «Центр проверил по микробиологическим показателям 262 пробы пищевой продукции и продовольственного сырья. В результате в 17 пробах молочной продукции были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, высокая обсемененность микроорганизмами, не соответствующее норме количество молочных микроорганизмов, плесеней и дрожжей», — сообщается на сайте организации. Что касается мясной продукции, то из 28 исследованных проб в трех были найдены сальмонеллы и в одной пробе — листерия. Продукты каких именно производителей содержат бактерии, не уточняется. В апреле URA.RU сообщало, что сотрудники свердловского управления Россельхознадзора обнаружили опасный салат оливье. На проверку блюдо направлено из торговой сети, которую сотрудники ведомства не называют.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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