Свердловским ревизорам привезли из магазина опасный «Оливье»

15 апреля 2022 в 13:24 Размер текста - 17 +

На исследование салат привезли представители торговой сети, где должны были продавать продукт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники свердловского управления Россельхознадзора обнаружили опасный салат оливье. На проверку блюдо направлено из торговой сети, которую сотрудники ведомства не называют. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе. «Исследовав пробу салата по микробиологическим показателям, специалисты отдела ветеринарно-санитарной экспертизы выявили в ней бактерии группы кишечной палочки, большое количество микроорганизмов и дрожжей», — говорится в пресс-релизе свердловского Россельхознадзора. Ведомство отмечает, что такое блюдо, скорее всего, вызовет у съевшего его пищевое отравление. На исследование пробу привезли представители торговой сети, где должны были продавать салат. В пресс-службе ведомства URA.RU пояснили, что по правилам контроля, даже сотрудники лаборатории не знают, от кого поступает продукция на исследование. «Конкретные названия и даже населенный пункт, откуда пришли пробы, назвать не можем. Необязательно, что производитель был из Свердловской области. Мы работаем и с другими регионами», — поделилась пресс-секретарь ведомства Наталья Сайфулина. В феврале сотрудники ведомства сообщали о нарушениях на серовском молочном заводе. Тогда должностные лица предприятия внесли в единую систему сертификации товара просроченную продукцию. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Сотрудники свердловского управления Россельхознадзора обнаружили опасный салат оливье. На проверку блюдо направлено из торговой сети, которую сотрудники ведомства не называют. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе. «Исследовав пробу салата по микробиологическим показателям, специалисты отдела ветеринарно-санитарной экспертизы выявили в ней бактерии группы кишечной палочки, большое количество микроорганизмов и дрожжей», — говорится в пресс-релизе свердловского Россельхознадзора. Ведомство отмечает, что такое блюдо, скорее всего, вызовет у съевшего его пищевое отравление. На исследование пробу привезли представители торговой сети, где должны были продавать салат. В пресс-службе ведомства URA.RU пояснили, что по правилам контроля, даже сотрудники лаборатории не знают, от кого поступает продукция на исследование. «Конкретные названия и даже населенный пункт, откуда пришли пробы, назвать не можем. Необязательно, что производитель был из Свердловской области. Мы работаем и с другими регионами», — поделилась пресс-секретарь ведомства Наталья Сайфулина. В феврале сотрудники ведомства сообщали о нарушениях на серовском молочном заводе. Тогда должностные лица предприятия внесли в единую систему сертификации товара просроченную продукцию.