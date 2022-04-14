Свердловским ревизорам привезли из магазина опасный «Оливье»

Сотрудники свердловского управления Россельхознадзора обнаружили опасный салат оливье. На проверку блюдо направлено из торговой сети, которую сотрудники ведомства не называют. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе.
«Исследовав пробу салата по микробиологическим показателям, специалисты отдела ветеринарно-санитарной экспертизы выявили в ней бактерии группы кишечной палочки, большое количество микроорганизмов и дрожжей», — говорится в пресс-релизе свердловского Россельхознадзора.
Ведомство отмечает, что такое блюдо, скорее всего, вызовет у съевшего его пищевое отравление. На исследование пробу привезли представители торговой сети, где должны были продавать салат. В пресс-службе ведомства URA.RU пояснили, что по правилам контроля, даже сотрудники лаборатории не знают, от кого поступает продукция на исследование. «Конкретные названия и даже населенный пункт, откуда пришли пробы, назвать не можем. Необязательно, что производитель был из Свердловской области. Мы работаем и с другими регионами», — поделилась пресс-секретарь ведомства Наталья Сайфулина.
В феврале сотрудники ведомства сообщали о нарушениях на серовском молочном заводе. Тогда должностные лица предприятия внесли в единую систему сертификации товара просроченную продукцию.
Сотрудники свердловского управления Россельхознадзора обнаружили опасный салат оливье. На проверку блюдо направлено из торговой сети, которую сотрудники ведомства не называют. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе. «Исследовав пробу салата по микробиологическим показателям, специалисты отдела ветеринарно-санитарной экспертизы выявили в ней бактерии группы кишечной палочки, большое количество микроорганизмов и дрожжей», — говорится в пресс-релизе свердловского Россельхознадзора. Ведомство отмечает, что такое блюдо, скорее всего, вызовет у съевшего его пищевое отравление. На исследование пробу привезли представители торговой сети, где должны были продавать салат. В пресс-службе ведомства URA.RU пояснили, что по правилам контроля, даже сотрудники лаборатории не знают, от кого поступает продукция на исследование. «Конкретные названия и даже населенный пункт, откуда пришли пробы, назвать не можем. Необязательно, что производитель был из Свердловской области. Мы работаем и с другими регионами», — поделилась пресс-секретарь ведомства Наталья Сайфулина. В феврале сотрудники ведомства сообщали о нарушениях на серовском молочном заводе. Тогда должностные лица предприятия внесли в единую систему сертификации товара просроченную продукцию.