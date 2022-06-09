Зеленский ввел санкции против российских властей 09 июня 2022 в 20:19 Размер текста - 17 + Против российских руководителей введены очередные санкции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российского руководства. Документ выложен на сайт украинского президента. В тексте говорится, что санкции вводятся против президента РФ Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, премьер-министра Михаила Мишустина. Также в списке зампредседателя правительства Марат Хуснуллин, его коллеги Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова и другие. Санкции введены на фоне спецоперации, которую Россия проводит на Украине с 24 февраля. На данный момент, российские войска освободили от ВСУ почти всю ЛНР и основную часть ДНР, кроме того удалось взять под контроль большинство территорий Запорожской области и всю Херсонскую. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест! Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российского руководства. Документ выложен на сайт украинского президента. В тексте говорится, что санкции вводятся против президента РФ Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, премьер-министра Михаила Мишустина. Также в списке зампредседателя правительства Марат Хуснуллин, его коллеги Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова и другие. Санкции введены на фоне спецоперации, которую Россия проводит на Украине с 24 февраля. На данный момент, российские войска освободили от ВСУ почти всю ЛНР и основную часть ДНР, кроме того удалось взять под контроль большинство территорий Запорожской области и всю Херсонскую. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям