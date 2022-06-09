Зеленский ввел санкции против российских властей

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Комитет по экономической политике. Курган, чиновница, записи, заседание думы, женские руки, шариковая ручка
Против российских руководителей введены очередные санкции Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российского руководства. Документ выложен на сайт украинского президента.

В тексте говорится, что санкции вводятся против президента РФ Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, премьер-министра Михаила Мишустина. Также в списке зампредседателя правительства Марат Хуснуллин, его коллеги Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова и другие.

Санкции введены на фоне спецоперации, которую Россия проводит на Украине с 24 февраля. На данный момент, российские войска освободили от ВСУ почти всю ЛНР и основную часть ДНР, кроме того удалось взять под контроль большинство территорий Запорожской области и всю Херсонскую.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российского руководства. Документ выложен на сайт украинского президента. В тексте говорится, что санкции вводятся против президента РФ Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, премьер-министра Михаила Мишустина. Также в списке зампредседателя правительства Марат Хуснуллин, его коллеги Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова и другие. Санкции введены на фоне спецоперации, которую Россия проводит на Украине с 24 февраля. На данный момент, российские войска освободили от ВСУ почти всю ЛНР и основную часть ДНР, кроме того удалось взять под контроль большинство территорий Запорожской области и всю Херсонскую.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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