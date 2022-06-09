В ИВС Мегиона проводят проверки из-за проблем с медициной

10 июня 2022 в 12:32 Размер текста - 17 +

В изоляторе Мегиона силовики устроили проверку работы медперсонала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Медицинский персонал изолятора временного содержания в Мегионе с 2017 года работает с серьезными нарушениями. На данный момент в отношении медицинской сестры силовиками ведется проверка. Об этом URA.RU рассказала уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова. «По итогам прошлой проверки там были беспорядки. Очень плохо организована деятельность медицинского работника: нет плана работы, необходимых учетных документов, недостаточно требуемых медикаментов, проблемы с журналом медицинских осмотров. Серьезные замечания по работе медицинского кабинета были и в 2017 году, к этому же сотруднику. Сейчас руководство ОМВД в ее отношении назначило служебную проверку», — сказала Стребкова. При этом, по словам омбудсмена, жалоб непосредственно на качество медицинской помощи от граждан, содержащих в этом ИВС, не поступало. В камерах изолятора также не было кнопки вызова дежурного ИВС, что является обязательным требованием. «Мы написали заявление начальнику ОМВД и прокурору города о принятии мер», — заключила Стребкова. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Медицинский персонал изолятора временного содержания в Мегионе с 2017 года работает с серьезными нарушениями. На данный момент в отношении медицинской сестры силовиками ведется проверка. Об этом URA.RU рассказала уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова. «По итогам прошлой проверки там были беспорядки. Очень плохо организована деятельность медицинского работника: нет плана работы, необходимых учетных документов, недостаточно требуемых медикаментов, проблемы с журналом медицинских осмотров. Серьезные замечания по работе медицинского кабинета были и в 2017 году, к этому же сотруднику. Сейчас руководство ОМВД в ее отношении назначило служебную проверку», — сказала Стребкова. При этом, по словам омбудсмена, жалоб непосредственно на качество медицинской помощи от граждан, содержащих в этом ИВС, не поступало. В камерах изолятора также не было кнопки вызова дежурного ИВС, что является обязательным требованием. «Мы написали заявление начальнику ОМВД и прокурору города о принятии мер», — заключила Стребкова.