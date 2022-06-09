09 июня 2022

В ИВС Мегиона проводят проверки из-за проблем с медициной

© Служба новостей «URA.RU»
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В изоляторе Мегиона силовики устроили проверку работы медперсонала Фото:

Медицинский персонал изолятора временного содержания в Мегионе с 2017 года работает с серьезными нарушениями. На данный момент в отношении медицинской сестры силовиками ведется проверка. Об этом URA.RU рассказала уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова.

«По итогам прошлой проверки там были беспорядки. Очень плохо организована деятельность медицинского работника: нет плана работы, необходимых учетных документов, недостаточно требуемых медикаментов, проблемы с журналом медицинских осмотров. Серьезные замечания по работе медицинского кабинета были и в 2017 году, к этому же сотруднику. Сейчас руководство ОМВД в ее отношении назначило служебную проверку», — сказала Стребкова.

При этом, по словам омбудсмена, жалоб непосредственно на качество медицинской помощи от граждан, содержащих в этом ИВС, не поступало. В камерах изолятора также не было кнопки вызова дежурного ИВС, что является обязательным требованием. «Мы написали заявление начальнику ОМВД и прокурору города о принятии мер», — заключила Стребкова.

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Медицинский персонал изолятора временного содержания в Мегионе с 2017 года работает с серьезными нарушениями. На данный момент в отношении медицинской сестры силовиками ведется проверка. Об этом URA.RU рассказала уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова. «По итогам прошлой проверки там были беспорядки. Очень плохо организована деятельность медицинского работника: нет плана работы, необходимых учетных документов, недостаточно требуемых медикаментов, проблемы с журналом медицинских осмотров. Серьезные замечания по работе медицинского кабинета были и в 2017 году, к этому же сотруднику. Сейчас руководство ОМВД в ее отношении назначило служебную проверку», — сказала Стребкова. При этом, по словам омбудсмена, жалоб непосредственно на качество медицинской помощи от граждан, содержащих в этом ИВС, не поступало. В камерах изолятора также не было кнопки вызова дежурного ИВС, что является обязательным требованием. «Мы написали заявление начальнику ОМВД и прокурору города о принятии мер», — заключила Стребкова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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