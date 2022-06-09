Raiffeisenbank введет комиссию за обслуживание валютных счетов

10 июня 2022 в 05:48 Размер текста - 17 +

Это коснется далеко не всех клиентов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Raiffeisenbank 30 июня введет комиссию за обслуживание счетов в пяти валютах: долларах, евро, фунтах стерлингов, швейцарских франках и иенах. Об этом стало известно от представителей банка. Мера коснется только тех клиентов, на чьем счете хранится более 5000 у. е. валюты (для премиум-клиентов порог — 50 000 у. е.), для иен порог составит 500 000 иен. При этом размер комиссии составит 0,2% от суммы превышения порогового значения на конец месяца, а минимальная комиссия будет 10 у. е. Комиссия на остаток в одной валюте более 500 000 у. е. будет выше — 0,5%, передают «Ведомости». Также Raiffeisenbank планирует суммировать остаток только на текущих счетах — меры не затронут валютные вклады, вводить комиссию за хранение средств на депозитах для юрлиц и физлиц банк также не станут. При этом банк повысит комиссии за валютные переводы через систему SWIFT: она составит 3% от суммы перевода в отделении и 2% от суммы перевода в онлайн-банке и через услугу «автоплатеж». Ранее стало известно о том, что с 23 июня «Тинькофф банк» вводит плату за обслуживание в иностранной валюте. При этом стоимость обслуживания таких счетов составит 1% в месяц при балансе свыше 1000 у. е. в валюте счета. Комиссия будет списываться ежедневно. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Raiffeisenbank 30 июня введет комиссию за обслуживание счетов в пяти валютах: долларах, евро, фунтах стерлингов, швейцарских франках и иенах. Об этом стало известно от представителей банка. Мера коснется только тех клиентов, на чьем счете хранится более 5000 у. е. валюты (для премиум-клиентов порог — 50 000 у. е.), для иен порог составит 500 000 иен. При этом размер комиссии составит 0,2% от суммы превышения порогового значения на конец месяца, а минимальная комиссия будет 10 у. е. Комиссия на остаток в одной валюте более 500 000 у. е. будет выше — 0,5%, передают «Ведомости». Также Raiffeisenbank планирует суммировать остаток только на текущих счетах — меры не затронут валютные вклады, вводить комиссию за хранение средств на депозитах для юрлиц и физлиц банк также не станут. При этом банк повысит комиссии за валютные переводы через систему SWIFT: она составит 3% от суммы перевода в отделении и 2% от суммы перевода в онлайн-банке и через услугу «автоплатеж». Ранее стало известно о том, что с 23 июня «Тинькофф банк» вводит плату за обслуживание в иностранной валюте. При этом стоимость обслуживания таких счетов составит 1% в месяц при балансе свыше 1000 у. е. в валюте счета. Комиссия будет списываться ежедневно.