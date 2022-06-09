«Тинькофф» будет брать комиссию за обслуживание у части клиентов

09 июня 2022 в 13:32 Размер текста - 17 +

Обслуживание в иностранной валюте станет платным Фото: Денис Моргунов © URA.RU «Тинькофф банк» с 23 июня вводит плату за обслуживание в иностранной валюте. Об этом коммерческое учреждение сообщило у себя в telegram-канале. «С 23 июня для владельцев карточных счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках за обслуживание, мы вводим плату. Стоимость обслуживания таких счетов составит 1% в месяц при балансе свыше 1000 у. е. в валюте счета. Комиссия будет списываться ежедневно», — написал банк. Представители «Тинькоффа» объяснили, что эта мера связана с «ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России». В банке ожидают, что после введение платы будет уменьшена валютная позиция «Тинькоффа». С 23 июня открыть накопительный счет можно будет только в российских рублях. Существующие накопительные счета клиентов в долларах и евро закрываются. Для удобства до 30 июня «Тинькофф» отменяет комиссию за SWIFT-переводы. Из-за спецоперации на Украине западные страны заморозили валютные резервы РФ. Также российские банки отключили от платежной системы SWIFT. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

«Тинькофф банк» с 23 июня вводит плату за обслуживание в иностранной валюте. Об этом коммерческое учреждение сообщило у себя в telegram-канале. «С 23 июня для владельцев карточных счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках за обслуживание, мы вводим плату. Стоимость обслуживания таких счетов составит 1% в месяц при балансе свыше 1000 у. е. в валюте счета. Комиссия будет списываться ежедневно», — написал банк. Представители «Тинькоффа» объяснили, что эта мера связана с «ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России». В банке ожидают, что после введение платы будет уменьшена валютная позиция «Тинькоффа». С 23 июня открыть накопительный счет можно будет только в российских рублях. Существующие накопительные счета клиентов в долларах и евро закрываются. Для удобства до 30 июня «Тинькофф» отменяет комиссию за SWIFT-переводы. Из-за спецоперации на Украине западные страны заморозили валютные резервы РФ. Также российские банки отключили от платежной системы SWIFT.