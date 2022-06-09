09 июня 2022

Аналитик призвал судиться с банками из-за валютной комиссии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Арбитражный суд ХМАО. Новое здание. Ханты-Мансийск, приговор, молоток, юстиция, правосудие, судья, суд, право, постановление
Клиенты должны судиться с банками из-за введения валютной комиссии, считает Алексей Вязовский Фото:

Клиентам частных банков стоит подать в суд из-за введения комиссии на обслуживание валютных счетов. Такое мнение высказал вице-президент «Золотого монетного дома», аналитик Алексей Вязовский.

«Клиентам надо судиться с банками за отмену этой комиссии, поскольку не было никаких официальных инструкций ЦБ на этот счет. Регулятор не заявлял о том, что можно вводить такие комиссии. Логику банкиров можно понять, но это неправильно. Не надо решать свои проблемы за счет населения», — заявил Вязовский в интервью «Ридусу».

Ранее «Тинькофф банк» объявил о введении комиссии за обслуживание валютных счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Комиссия составит 1% в день. Представители «Тинькоффа» объяснили, что эта мера связана с «ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России». Позже аналогичные меры принял Raiffeisenbank.

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU.

Клиентам частных банков стоит подать в суд из-за введения комиссии на обслуживание валютных счетов. Такое мнение высказал вице-президент «Золотого монетного дома», аналитик Алексей Вязовский. «Клиентам надо судиться с банками за отмену этой комиссии, поскольку не было никаких официальных инструкций ЦБ на этот счет. Регулятор не заявлял о том, что можно вводить такие комиссии. Логику банкиров можно понять, но это неправильно. Не надо решать свои проблемы за счет населения», — заявил Вязовский в интервью «Ридусу». Ранее «Тинькофф банк» объявил о введении комиссии за обслуживание валютных счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Комиссия составит 1% в день. Представители «Тинькоффа» объяснили, что эта мера связана с «ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России». Позже аналогичные меры принял Raiffeisenbank.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...