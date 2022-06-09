Аналитик призвал судиться с банками из-за валютной комиссии

10 июня 2022 в 07:37 Размер текста - 17 +

Клиенты должны судиться с банками из-за введения валютной комиссии, считает Алексей Вязовский Фото: Александр Елизаров © URA.RU Клиентам частных банков стоит подать в суд из-за введения комиссии на обслуживание валютных счетов. Такое мнение высказал вице-президент «Золотого монетного дома», аналитик Алексей Вязовский. «Клиентам надо судиться с банками за отмену этой комиссии, поскольку не было никаких официальных инструкций ЦБ на этот счет. Регулятор не заявлял о том, что можно вводить такие комиссии. Логику банкиров можно понять, но это неправильно. Не надо решать свои проблемы за счет населения», — заявил Вязовский в интервью «Ридусу». Ранее «Тинькофф банк» объявил о введении комиссии за обслуживание валютных счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Комиссия составит 1% в день. Представители «Тинькоффа» объяснили, что эта мера связана с «ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России». Позже аналогичные меры принял Raiffeisenbank. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Клиентам частных банков стоит подать в суд из-за введения комиссии на обслуживание валютных счетов. Такое мнение высказал вице-президент «Золотого монетного дома», аналитик Алексей Вязовский. «Клиентам надо судиться с банками за отмену этой комиссии, поскольку не было никаких официальных инструкций ЦБ на этот счет. Регулятор не заявлял о том, что можно вводить такие комиссии. Логику банкиров можно понять, но это неправильно. Не надо решать свои проблемы за счет населения», — заявил Вязовский в интервью «Ридусу». Ранее «Тинькофф банк» объявил о введении комиссии за обслуживание валютных счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Комиссия составит 1% в день. Представители «Тинькоффа» объяснили, что эта мера связана с «ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России». Позже аналогичные меры принял Raiffeisenbank.