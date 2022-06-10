Советник Зеленского и Минобороны Украины запутались в потерях ВСУ

Потери ВСУ достигают 200 человек в день, заявил Михаил Подоляк Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно теряют до 200 человек. При этом ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что ежедневные потери ВСУ составляют не более 100 человек.

«Потери украинских военных сейчас составляют от 100 до 200 человек каждый день. Это наибольшая оценка числа погибших военнослужащих», — передает РИА «Новости» слова Подоляка.

Ранее Резников заявил, что ВСУ каждый день теряют по 100 бойцов. По словам министра обороны Украины, ежедневные потери ранеными составляют до 500 человек.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что растущие угрозы жителям Донбасс не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ сообщили, что армия Украины понесла большие потери в боях за Северодонецк, пишет «Национальная служба новостей». Военные аналитики считают, что Владимир Зеленский намерено скрывает реальное количество потерь, сообщает телеканал 360.

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