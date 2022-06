Минобороны Украины признало большие потери военных в спецоперации

Ситуация с ВСУ остается тяжелой Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины теряют каждый день по 100 бойцов. Такое заявление сделал глава Минобороны Украины Алексей Резников. «Каждый день мы теряем до ста наших солдат убитыми и до 500 ранеными. Важно сохранять концентрацию», — отметил он в самом конце своего большого поста, информация опубликована на его странице в одной из соцсетей. Резников признал, что Россия имеет силы для продвижения на отдельных участках фронта, пишет «Национальная служба новостей». Он написал, что ситуация в целом является тяжелой, приводит его слова Nation News. Однако правда о потерях Украины в официальных источниках Киева не афишируется. Киев делает это, чтобы не остаться без оружия с Запада, пишет американская газета The New York Times. Кроме того, потери ВСУ связаны с тем, что Украина уступает России в артиллерии и боеприпасах, добавляет агентство The Independent со ссылкой на отчет американской разведки. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, а также по защите жителей Донбасса от геноцида. Президент России Владимир Путин отметил, что это вынужденное решение. У российских войск, находящихся на Украине, практически нет потерь. Такое заявление в начале июня сделал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

