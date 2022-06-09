Минобороны Украины признало большие потери военных в спецоперации

Вооруженные силы Украины теряют каждый день по 100 бойцов. Такое заявление сделал глава Минобороны Украины Алексей Резников.
«Каждый день мы теряем до ста наших солдат убитыми и до 500 ранеными. Важно сохранять концентрацию», — отметил он в самом конце своего большого поста, информация опубликована на его странице в одной из соцсетей.
Резников признал, что Россия имеет силы для продвижения на отдельных участках фронта, пишет «Национальная служба новостей». Он написал, что ситуация в целом является тяжелой, приводит его слова Nation News.
Однако правда о потерях Украины в официальных источниках Киева не афишируется. Киев делает это, чтобы не остаться без оружия с Запада, пишет американская газета The New York Times. Кроме того, потери ВСУ связаны с тем, что Украина уступает России в артиллерии и боеприпасах, добавляет агентство The Independent со ссылкой на отчет американской разведки.
Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, а также по защите жителей Донбасса от геноцида. Президент России Владимир Путин отметил, что это вынужденное решение. У российских войск, находящихся на Украине, практически нет потерь. Такое заявление в начале июня сделал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
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