Банк России вновь понизил ключевую ставку

10 июня 2022 в 15:31 Размер текста - 17 +

Ключевая ставка опустилась до 9,5% Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Центробанк РФ принял решение снизить ключевую ставку до 9,5%. Решение было принято на заседании Банка России 10 июня. «Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 9,5% годовых. Последние недельные данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен», — говорится в сообщении Центробанка. В феврале Центробанк поднял ключевую ставку до 20%, что стало историческим максимумом. В Банке России заявили, что такое решение поможет поддержать экономическую стабильность. Позже она начала постепенно снижаться. 26 мая Центробанк объявил о снижении ключевой ставки до 11%. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Центробанк РФ принял решение снизить ключевую ставку до 9,5%. Решение было принято на заседании Банка России 10 июня. «Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 9,5% годовых. Последние недельные данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен», — говорится в сообщении Центробанка. В феврале Центробанк поднял ключевую ставку до 20%, что стало историческим максимумом. В Банке России заявили, что такое решение поможет поддержать экономическую стабильность. Позже она начала постепенно снижаться. 26 мая Центробанк объявил о снижении ключевой ставки до 11%.