Банк России вновь понизил ключевую ставку

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
Ключевая ставка опустилась до 9,5% Фото:
новость из сюжета
Экономический кризис 2020-2022

Центробанк РФ принял решение снизить ключевую ставку до 9,5%. Решение было принято на заседании Банка России 10 июня.

«Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 9,5% годовых. Последние недельные данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен», — говорится в сообщении Центробанка.

В феврале Центробанк поднял ключевую ставку до 20%, что стало историческим максимумом. В Банке России заявили, что такое решение поможет поддержать экономическую стабильность. Позже она начала постепенно снижаться. 26 мая Центробанк объявил о снижении ключевой ставки до 11%.

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Центробанк РФ принял решение снизить ключевую ставку до 9,5%. Решение было принято на заседании Банка России 10 июня. «Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 9,5% годовых. Последние недельные данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен», — говорится в сообщении Центробанка. В феврале Центробанк поднял ключевую ставку до 20%, что стало историческим максимумом. В Банке России заявили, что такое решение поможет поддержать экономическую стабильность. Позже она начала постепенно снижаться. 26 мая Центробанк объявил о снижении ключевой ставки до 11%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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