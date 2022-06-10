Банк России вновь понизил ключевую ставку

Ключевая ставка опустилась до 9,5%
новость из сюжетаЭкономический кризис 2020-2022
Центробанк РФ принял решение снизить ключевую ставку до 9,5%. Решение было принято на заседании Банка России 10 июня.
«Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 9,5% годовых. Последние недельные данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен», — говорится в сообщении Центробанка.
В феврале Центробанк поднял ключевую ставку до 20%, что стало историческим максимумом. В Банке России заявили, что такое решение поможет поддержать экономическую стабильность. Позже она начала постепенно снижаться. 26 мая Центробанк объявил о снижении ключевой ставки до 11%.
Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал