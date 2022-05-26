Банк России снизил ключевую ставку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, банк россии, цб рф уральское главное управление, центральный банк
ЦБ снизил ключевую ставку Фото:

Центробанк снизил ключевую ставку до 11% годовых. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России.

«Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 27 мая 2022 года на 300 б. п., до 11,00% годовых. Последние недельные данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен», — говорится на сайте ЦБ.

В апреле Банк России объявил о снижении ключевой ставки до 14%. Этому решению предшествовало рекордное повышение ставки до 20% годовых.

Ранее Евросоюз запретил проводить любые операции, связанные с управлением активами и резервами Центробанка России. Исключения были оставлены для сделок, которые строго необходимы для обеспечения финансовой стабильности ЕС или его заинтересованных государств-участников.

Санкции против российской банковской системы, включающие, в том числе отключение от SWIFT некоторых кредитных организаций, ввели после начала специальной операции РФ на Украине. Как отмечал президент России Владимир Путин, новые ограничения оказывают негативное влияние и на сами западные страны, что подтверждается нарушением систем расчетов и логистики, ростом инфляции и распадом кооперационных связей.

Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU
Подписаться
Центробанк снизил ключевую ставку до 11% годовых. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России. «Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 27 мая 2022 года на 300 б. п., до 11,00% годовых. Последние недельные данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен», — говорится на сайте ЦБ. В апреле Банк России объявил о снижении ключевой ставки до 14%. Этому решению предшествовало рекордное повышение ставки до 20% годовых. Ранее Евросоюз запретил проводить любые операции, связанные с управлением активами и резервами Центробанка России. Исключения были оставлены для сделок, которые строго необходимы для обеспечения финансовой стабильности ЕС или его заинтересованных государств-участников. Санкции против российской банковской системы, включающие, в том числе отключение от SWIFT некоторых кредитных организаций, ввели после начала специальной операции РФ на Украине. Как отмечал президент России Владимир Путин, новые ограничения оказывают негативное влияние и на сами западные страны, что подтверждается нарушением систем расчетов и логистики, ростом инфляции и распадом кооперационных связей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...