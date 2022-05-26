Банк России снизил ключевую ставку

26 мая 2022 в 12:31 Размер текста - 17 +

ЦБ снизил ключевую ставку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Центробанк снизил ключевую ставку до 11% годовых. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России. «Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 27 мая 2022 года на 300 б. п., до 11,00% годовых. Последние недельные данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен», — говорится на сайте ЦБ. В апреле Банк России объявил о снижении ключевой ставки до 14%. Этому решению предшествовало рекордное повышение ставки до 20% годовых. Ранее Евросоюз запретил проводить любые операции, связанные с управлением активами и резервами Центробанка России. Исключения были оставлены для сделок, которые строго необходимы для обеспечения финансовой стабильности ЕС или его заинтересованных государств-участников. Санкции против российской банковской системы, включающие, в том числе отключение от SWIFT некоторых кредитных организаций, ввели после начала специальной операции РФ на Украине. Как отмечал президент России Владимир Путин, новые ограничения оказывают негативное влияние и на сами западные страны, что подтверждается нарушением систем расчетов и логистики, ростом инфляции и распадом кооперационных связей.

Центробанк снизил ключевую ставку до 11% годовых. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России. «Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 27 мая 2022 года на 300 б. п., до 11,00% годовых. Последние недельные данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен», — говорится на сайте ЦБ. В апреле Банк России объявил о снижении ключевой ставки до 14%. Этому решению предшествовало рекордное повышение ставки до 20% годовых. Ранее Евросоюз запретил проводить любые операции, связанные с управлением активами и резервами Центробанка России. Исключения были оставлены для сделок, которые строго необходимы для обеспечения финансовой стабильности ЕС или его заинтересованных государств-участников. Санкции против российской банковской системы, включающие, в том числе отключение от SWIFT некоторых кредитных организаций, ввели после начала специальной операции РФ на Украине. Как отмечал президент России Владимир Путин, новые ограничения оказывают негативное влияние и на сами западные страны, что подтверждается нарушением систем расчетов и логистики, ростом инфляции и распадом кооперационных связей.