У властей появился новый аргумент за снижение ключевой ставки

Дискуссия между министерствами и Центробанком продолжилась

09 июня 2022 в 19:35 Размер текста - 17 +

Центробанк хочет перейти от резкого снижения ключевой ставки к «тонкой настройке» рынка Фото: Антон Белицкий © URA.RU статья из сюжета Цены на товары в России У министров появился новый аргумент в дискуссии с Центробанком о ключевой ставке за два дня до заседания, где планируется ее пересмотр. Росстат и Минэкономразвития отчитались о замедлении роста цен в мае почти до нуля, а также дефляции на непродовольственные товары и услуги. Риск спровоцировать новый рост цен из-за мягкой монетарной политики — главный аргумент ЦБ против резкого снижения ставки. Однако свежие данные по ценам позволят регулятору действовать свободнее, рассказали URA.RU эксперты. Дефляция — редкое в истории современной России явление Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Согласно опубликованной вечером 8 июня информации Росстата, годовая инфляция в мае замедлилась до 17,1%, снизившись на 0,73% по сравнению с апрелем. В Минэкономразвития в тот же день добавили, что в июне темпы роста цен продолжили снижаться и по состоянию на 3 июня составили 17,02%. К концу года цены могут даже снизиться. Помощник президента РФ Максим Орешкин еще 19 мая на марафоне «Новые горизонты» заявил, что в ближайшие недели экономика России «выйдет на довольно устойчивый дефляционный тренд», и спрогнозировал снижение инфляции до 15% по итогам года. Зафиксированная Росстатом в мае дефляция на услуги и непродовольственные товары — это исключительно редкое в истории современной России явление. Данные ведомства свидетельствуют, что единственный раз цены на непродовольственные снижались в июне 1998 года. Дефляция на все товары и услуги в целом наблюдалась в конце лета и начале осени в 1996, 1997, 2003, 2005, 2009, 2011, 2017, 2019 и 2020 годах благодаря сезонному снижению цен на овощи и фрукты нового урожая, но ни разу не продолжалась дольше трех месяцев. Дефляция на услуги и непродовольственные товары никогда за последние 30 лет не начиналась весной. Для россиян снижение цен может показаться хорошей новостью, но для экономики это скорее негативный тренд. Как заявил на брифинге 27 мая глава Минэкономразвития Максим Решетников, в стране развивается кризис спроса — «когда недостаточно предприятия, потребители, население тратят денег в экономике». Министр отметил, что дефляционные процессы последних недель и «переукрепление рубля» создали риск «сорваться в дефляционную спираль», которая опасна спадом производства. В качестве решения проблемы Решетников предложил Центробанку продолжить последовательно снижать ключевую ставку, чтобы сделать кредиты дешевле и тем самым стимулировать спрос. Экономике России срочно нужны дешевые кредиты Фото: Антон Белицкий © URA.RU В ожидании снижения ставки (это решение ЦБ рассмотрит на заседании 10 июня) правительство уже нарастило бюджетные расходы и продолжает выдавать бизнесу льготные кредиты, сообщили URA.RU в Минэкономразвития. В ведомстве рассчитывают, что потребительный спрос простимулируют индексация прожиточного минимума, МРОТ и пенсий на 10% с 1 июня. «Однако для стимулирования спроса в частном секторе необходимо дальнейшее и существенное смягчение денежно-кредитной политики», — сказали URA.RU в пресс-службе министерства. У Центробанка есть аргументы в пользу плавного снижения ставки, главный из которых — большой риск инфляции. Текущая тенденция на замедление роста и снижение цен пока неустойчива, пишут аналитики ЦБ в июньском выпуске экономического обзора «О чем говорят тренды». Регулятор намерен оценивать инфляцию «с максимальной осторожностью», потому что рост издержек производителей в перспективе будет толкать цены вверх, следует из документа. Снижение цен — это плохо для развития экономики Фото: Денис Моргунов © URA.RU Рост цен в России остановился из-за сильного падения потребительского спроса, который чреват спадом в экономике, объяснила URA.RU позицию министерств руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» Центра стратегических разработок Наталья Сафина. «Наши граждане в последние месяцы сократили покупки товаров и услуг. Из-за этого розничная торговля в апреле упала почти на 10% в годовом выражении. При этом издержки бизнеса либо остались прежними, либо выросли из-за проблем с импортом и необходимостью менять привычные транспортные коридоры на новые. Чтобы привлечь покупателей, производители вынуждены снижать цены. Есть риск, что не все переживут это испытание и останутся на рынке», — сказала Сафина. Свежие данные по замедлению роста цен, падению кредитования и потребительского спроса могут повлиять на решение Банка России по ключевой ставке, заметила эксперт. «Самое главное, на что обращают внимание в Минэкономразвития — это низкая доступность кредитов из-за высоких процентных ставок. На это накладываются проблемы с производством, вот эти простои, о которых мы слышим в новостях. Все это сильные аргументы для Центробанка, об этом свидетельствует проведение 26 мая внеочередного заседания, на котором ставка была резко снижена на 3%. Это явный сигнал, что в ЦБ видят и учитывают риски для экономики», — пояснила экономист. Данные Росстата и Минэкономразвития показали серьезное замедление инфляции, и они могут оказать влияние на решение Центробанка по ключевой ставке на заседании совета директоров 10 июня, подтверждает профессор ВШЭ, инвестбанкир Евгений Коган. «Мы наблюдаем очень серьезное замедление инфляции. Вообще инфляция — штука отвратительная, но дефляция — еще хуже, потому что свидетельствует о застое, падении доходов и покупательной способности населения. Экономика развивается нормально в условиях умеренной инфляции в несколько процентов в год, а дефляция или высокая инфляция — это плохо. В сложившихся условиях я не буду удивлен, если ЦБ опустит в пятницу ставку не на 1%, как все ожидают, а на 1,5% — до 9,5%, чтобы поправить положение дел», — сказал эксперт в беседе с URA.RU Статья по теме Правительство и ЦБ ищут новый подход к монетарной политике Более резкого снижения ставки — сразу на 3% годовых как на трех предыдущих заседаниях совета директоров — от Центробанка ждать не следует, уверен Коган. «Опыт Турции показывает, что с ключевой ставкой лучше не шутить, слишком сильно опустишь — мало не покажется. Инфляция там по итогам мая превысила 73% в год. Сегодня у нас дефляция и резкое укрепление курса рубля, а завтра рубль может ослабеть и снова может начаться стремительный рост цен. Полагаю, что ЦБ будет вести себя осторожно, как врач, у которого главная заповедь — не навреди», — заключил профессор. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

У министров появился новый аргумент в дискуссии с Центробанком о ключевой ставке за два дня до заседания, где планируется ее пересмотр. Росстат и Минэкономразвития отчитались о замедлении роста цен в мае почти до нуля, а также дефляции на непродовольственные товары и услуги. Риск спровоцировать новый рост цен из-за мягкой монетарной политики — главный аргумент ЦБ против резкого снижения ставки. Однако свежие данные по ценам позволят регулятору действовать свободнее, рассказали URA.RU эксперты. Согласно опубликованной вечером 8 июня информации Росстата, годовая инфляция в мае замедлилась до 17,1%, снизившись на 0,73% по сравнению с апрелем. В Минэкономразвития в тот же день добавили, что в июне темпы роста цен продолжили снижаться и по состоянию на 3 июня составили 17,02%. К концу года цены могут даже снизиться. Помощник президента РФ Максим Орешкин еще 19 мая на марафоне «Новые горизонты» заявил, что в ближайшие недели экономика России «выйдет на довольно устойчивый дефляционный тренд», и спрогнозировал снижение инфляции до 15% по итогам года. Зафиксированная Росстатом в мае дефляция на услуги и непродовольственные товары — это исключительно редкое в истории современной России явление. Данные ведомства свидетельствуют, что единственный раз цены на непродовольственные снижались в июне 1998 года. Дефляция на все товары и услуги в целом наблюдалась в конце лета и начале осени в 1996, 1997, 2003, 2005, 2009, 2011, 2017, 2019 и 2020 годах благодаря сезонному снижению цен на овощи и фрукты нового урожая, но ни разу не продолжалась дольше трех месяцев. Дефляция на услуги и непродовольственные товары никогда за последние 30 лет не начиналась весной. Для россиян снижение цен может показаться хорошей новостью, но для экономики это скорее негативный тренд. Как заявил на брифинге 27 мая глава Минэкономразвития Максим Решетников, в стране развивается кризис спроса — «когда недостаточно предприятия, потребители, население тратят денег в экономике». Министр отметил, что дефляционные процессы последних недель и «переукрепление рубля» создали риск «сорваться в дефляционную спираль», которая опасна спадом производства. В качестве решения проблемы Решетников предложил Центробанку продолжить последовательно снижать ключевую ставку, чтобы сделать кредиты дешевле и тем самым стимулировать спрос. В ожидании снижения ставки (это решение ЦБ рассмотрит на заседании 10 июня) правительство уже нарастило бюджетные расходы и продолжает выдавать бизнесу льготные кредиты, сообщили URA.RU в Минэкономразвития. В ведомстве рассчитывают, что потребительный спрос простимулируют индексация прожиточного минимума, МРОТ и пенсий на 10% с 1 июня. «Однако для стимулирования спроса в частном секторе необходимо дальнейшее и существенное смягчение денежно-кредитной политики», — сказали URA.RU в пресс-службе министерства. У Центробанка есть аргументы в пользу плавного снижения ставки, главный из которых — большой риск инфляции. Текущая тенденция на замедление роста и снижение цен пока неустойчива, пишут аналитики ЦБ в июньском выпуске экономического обзора «О чем говорят тренды». Регулятор намерен оценивать инфляцию «с максимальной осторожностью», потому что рост издержек производителей в перспективе будет толкать цены вверх, следует из документа. Рост цен в России остановился из-за сильного падения потребительского спроса, который чреват спадом в экономике, объяснила URA.RU позицию министерств руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» Центра стратегических разработок Наталья Сафина. «Наши граждане в последние месяцы сократили покупки товаров и услуг. Из-за этого розничная торговля в апреле упала почти на 10% в годовом выражении. При этом издержки бизнеса либо остались прежними, либо выросли из-за проблем с импортом и необходимостью менять привычные транспортные коридоры на новые. Чтобы привлечь покупателей, производители вынуждены снижать цены. Есть риск, что не все переживут это испытание и останутся на рынке», — сказала Сафина. Свежие данные по замедлению роста цен, падению кредитования и потребительского спроса могут повлиять на решение Банка России по ключевой ставке, заметила эксперт. «Самое главное, на что обращают внимание в Минэкономразвития — это низкая доступность кредитов из-за высоких процентных ставок. На это накладываются проблемы с производством, вот эти простои, о которых мы слышим в новостях. Все это сильные аргументы для Центробанка, об этом свидетельствует проведение 26 мая внеочередного заседания, на котором ставка была резко снижена на 3%. Это явный сигнал, что в ЦБ видят и учитывают риски для экономики», — пояснила экономист. Данные Росстата и Минэкономразвития показали серьезное замедление инфляции, и они могут оказать влияние на решение Центробанка по ключевой ставке на заседании совета директоров 10 июня, подтверждает профессор ВШЭ, инвестбанкир Евгений Коган. «Мы наблюдаем очень серьезное замедление инфляции. Вообще инфляция — штука отвратительная, но дефляция — еще хуже, потому что свидетельствует о застое, падении доходов и покупательной способности населения. Экономика развивается нормально в условиях умеренной инфляции в несколько процентов в год, а дефляция или высокая инфляция — это плохо. В сложившихся условиях я не буду удивлен, если ЦБ опустит в пятницу ставку не на 1%, как все ожидают, а на 1,5% — до 9,5%, чтобы поправить положение дел», — сказал эксперт в беседе с URA.RU Более резкого снижения ставки — сразу на 3% годовых как на трех предыдущих заседаниях совета директоров — от Центробанка ждать не следует, уверен Коган. «Опыт Турции показывает, что с ключевой ставкой лучше не шутить, слишком сильно опустишь — мало не покажется. Инфляция там по итогам мая превысила 73% в год. Сегодня у нас дефляция и резкое укрепление курса рубля, а завтра рубль может ослабеть и снова может начаться стремительный рост цен. Полагаю, что ЦБ будет вести себя осторожно, как врач, у которого главная заповедь — не навреди», — заключил профессор.