Володин: в Госдуме обсуждают запрет иностранной рекламы

Законопроект о запрете иностранной рекламы уже подготовлен, заявил Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Государственной думе РФ обсуждают закон о запрете на демонстрацию рекламных вывесок на иностранных языках. Об этом в своем telegram-канале рассказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«В Государственной Думе обсуждается запрет размещения рекламных вывесок на иностранных языках. Законопроект подготовлен», — написал Володин.

Спикер Госдумы предложил своим подписчикам выразить свое мнение в комментариях. «А как вы считаете, должна ли реклама на улицах быть только на русском и других государственных языках в республиках РФ?» — заключил Володин.