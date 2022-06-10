Володин: в Госдуме обсуждают запрет иностранной рекламы

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Организационное собрание фракции политической партии
Законопроект о запрете иностранной рекламы уже подготовлен, заявил Вячеслав Володин Фото:

В Государственной думе РФ обсуждают закон о запрете на демонстрацию рекламных вывесок на иностранных языках. Об этом в своем telegram-канале рассказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«В Государственной Думе обсуждается запрет размещения рекламных вывесок на иностранных языках. Законопроект подготовлен», — написал Володин.

Спикер Госдумы предложил своим подписчикам выразить свое мнение в комментариях. «А как вы считаете, должна ли реклама на улицах быть только на русском и других государственных языках в республиках РФ?» — заключил Володин.

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В Государственной думе РФ обсуждают закон о запрете на демонстрацию рекламных вывесок на иностранных языках. Об этом в своем telegram-канале рассказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «В Государственной Думе обсуждается запрет размещения рекламных вывесок на иностранных языках. Законопроект подготовлен», — написал Володин. Спикер Госдумы предложил своим подписчикам выразить свое мнение в комментариях. «А как вы считаете, должна ли реклама на улицах быть только на русском и других государственных языках в республиках РФ?» — заключил Володин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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