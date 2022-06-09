Курганского экс-силовика осудят за смерть мотоциклиста

Сотрудника курганской полиции будут судить за смертельное ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области будут судить бывшего сотрудника полиции. Управляя машиной в нетрезвом виде, водитель насмерть сбил мотоциклиста. Об этом говорится на сайте следственного управления СК РФ по Курганской области.

«Согласно материалам следствия, вечером 16 апреля на трассе Курган-Звериноголовское сотрудник полиции, управляя легковым автомобилем в нетрезвом виде, двигался со стороны города в сторону поселка Балки. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с мотоциклом, в результате чего его водитель скончался на месте», — передает ведомство.

Бывшему сотруднику полиции органами следствия предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» ч.4 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Обвиняемый был арестован судом 19 апреля по ходатайству следователя СКР. На сегодняшний день следствие по делу завершено, обвинительное заключение утверждено. В ближайшее время дело рассмотрит суд.

До этого URA.RU сообщало, что курганский полицейский насмерть сбил мотоциклиста. Авария произошла на 21 километре дороги возле поселка Балки, Кетовского района. Водитель 1991 года рождения двигался на автомобиле марки Mitsubishi Lancer со стороны города.