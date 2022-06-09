Тюменцы начали сбор подписей за улицу Петра Первого

10 июня 2022 в 13:07 Размер текста - 17 +

Одним из инициаторов выступил экс-депутат гордумы Тюмени Игорь Ракша Фото: Николай Бастриков © URA.RU В Тюмени начался сбор подписей в поддержку инициативы по присвоению одной из улиц города имени Петра I. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении исторического общества «Двуглавый орел». «Основные изменения в области повседневной культуры того времени были связаны с военным и административными преобразованиями Петра I. Именно эти преобразования включили Сибирь и Тобольский край в единое общероссийское русло развития. Благодаря деятельности Петра I и митрополита Филофея Лещинского в Тюмени был построен первый каменный Благовещенский собор, Свято-Троицкий монастырь, а развитие тюменского региона получило резкий толчок», — прокомментировал инициативу глава реготделения, экс-депутат гордумы Тюмени Игорь Ракша. По информации «Двуглавого орла», после сбора подписи будут переданы в администрацию Тюмени. Окончательное решение примет комитет по топонимике мэрии. Ранее Ракша выступал с инициативой назвать улицу Тюмени именем Александр Невского. Власти одобрили это предложение. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В Тюмени начался сбор подписей в поддержку инициативы по присвоению одной из улиц города имени Петра I. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении исторического общества «Двуглавый орел». «Основные изменения в области повседневной культуры того времени были связаны с военным и административными преобразованиями Петра I. Именно эти преобразования включили Сибирь и Тобольский край в единое общероссийское русло развития. Благодаря деятельности Петра I и митрополита Филофея Лещинского в Тюмени был построен первый каменный Благовещенский собор, Свято-Троицкий монастырь, а развитие тюменского региона получило резкий толчок», — прокомментировал инициативу глава реготделения, экс-депутат гордумы Тюмени Игорь Ракша. По информации «Двуглавого орла», после сбора подписи будут переданы в администрацию Тюмени. Окончательное решение примет комитет по топонимике мэрии. Ранее Ракша выступал с инициативой назвать улицу Тюмени именем Александр Невского. Власти одобрили это предложение.