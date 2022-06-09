09 июня 2022

В Челябинске нашли подрядчиков для завершения двух долгостроев

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Работы на долгостроях начнутся летом Фото:

В Челябинске нашли подрядчиков для завершения работ на двух недостроенных многоквартирных домах. Об итогах конкурса, проведенного областным фондом защиты дольщиков, сообщили URA.RU в пресс-службе минстроя региона.

«Компания ООО „ЭНЕРГОСТАНДАРТ“ определена как подрядчик для завершения строительства жилого многоквартирного дома, расположенного в границах улиц Шенкурской, Болейко, Братьев Кашириных и набережной реки Миасс. Компания ООО НПО „ЭНЕРГОПРОМ“ стала подрядчиком для завершения строительства жилого многоквартирного дома № 3.34 у озера Первое», — поясняется на сайте.

Подписание договоров с застройщиками запланировано на 21 июня. К строительно-монтажным работам подрядчики приступят уже этим летом.

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В Челябинске нашли подрядчиков для завершения работ на двух недостроенных многоквартирных домах. Об итогах конкурса, проведенного областным фондом защиты дольщиков, сообщили URA.RU в пресс-службе минстроя региона. «Компания ООО „ЭНЕРГОСТАНДАРТ“ определена как подрядчик для завершения строительства жилого многоквартирного дома, расположенного в границах улиц Шенкурской, Болейко, Братьев Кашириных и набережной реки Миасс. Компания ООО НПО „ЭНЕРГОПРОМ“ стала подрядчиком для завершения строительства жилого многоквартирного дома № 3.34 у озера Первое», — поясняется на сайте. Подписание договоров с застройщиками запланировано на 21 июня. К строительно-монтажным работам подрядчики приступят уже этим летом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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