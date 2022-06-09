09 июня 2022

ФСБ и прокуратура вскрыли фиктивный контракт в Верхнем Уфалее

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Верхний и Нижний Уфалей. Челябинск., верхний уфалей
Чиновники оплатили дорожные работы, которых не было Фото:

Прокуратура Верхнего Уфалея совместно с УФСБ по Челябинской области выявила фиктивный контракт на содержание дорог, заключенный местной администрацией. Возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

«В апреле 2021 года между администрацией и юридическим лицом заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог Верхнего Уфалея на сумму более 400 тыс. руб. В дальнейшем работы по указанному контракту оплачены администрацией округа в полном объеме. Проверка показала, что фактически работы в рамках муниципального контракта подрядчиком не выполнялись, контракт имеет признаки фиктивности», — рассказали в пресс-центре.

Материалы проверки были направлены в следственный отдел по Верхнему Уфалею следственного управления СКР области для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц администрации округа. В результате возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

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Прокуратура Верхнего Уфалея совместно с УФСБ по Челябинской области выявила фиктивный контракт на содержание дорог, заключенный местной администрацией. Возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-центре прокуратуры Челябинской области. «В апреле 2021 года между администрацией и юридическим лицом заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог Верхнего Уфалея на сумму более 400 тыс. руб. В дальнейшем работы по указанному контракту оплачены администрацией округа в полном объеме. Проверка показала, что фактически работы в рамках муниципального контракта подрядчиком не выполнялись, контракт имеет признаки фиктивности», — рассказали в пресс-центре. Материалы проверки были направлены в следственный отдел по Верхнему Уфалею следственного управления СКР области для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц администрации округа. В результате возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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