ФСБ и прокуратура вскрыли фиктивный контракт в Верхнем Уфалее

Прокуратура Верхнего Уфалея совместно с УФСБ по Челябинской области выявила фиктивный контракт на содержание дорог, заключенный местной администрацией. Возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.
«В апреле 2021 года между администрацией и юридическим лицом заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог Верхнего Уфалея на сумму более 400 тыс. руб. В дальнейшем работы по указанному контракту оплачены администрацией округа в полном объеме. Проверка показала, что фактически работы в рамках муниципального контракта подрядчиком не выполнялись, контракт имеет признаки фиктивности», — рассказали в пресс-центре.
Материалы проверки были направлены в следственный отдел по Верхнему Уфалею следственного управления СКР области для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц администрации округа. В результате возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).
Прокуратура Верхнего Уфалея совместно с УФСБ по Челябинской области выявила фиктивный контракт на содержание дорог, заключенный местной администрацией. Возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-центре прокуратуры Челябинской области. «В апреле 2021 года между администрацией и юридическим лицом заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог Верхнего Уфалея на сумму более 400 тыс. руб. В дальнейшем работы по указанному контракту оплачены администрацией округа в полном объеме. Проверка показала, что фактически работы в рамках муниципального контракта подрядчиком не выполнялись, контракт имеет признаки фиктивности», — рассказали в пресс-центре. Материалы проверки были направлены в следственный отдел по Верхнему Уфалею следственного управления СКР области для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц администрации округа. В результате возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).