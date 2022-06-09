В Частоозерской ЦРБ и. о. главврача назначена главврач Петеховской ЦРБ Ирина Носкова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Частоозерской центральной районной больнице Курганской области сменили руководителя. Исполняющей обязанности главврача ЦРБ назначена Ирина Носкова, которая в настоящее время является главным врачом Петуховской ЦРБ. Информация об этом размещена на сайте больниц.

«Носкова Ирина Александровна — и. о. главного врача Частоозерской центральной районной больницы», — говорится в информации на официальном сайте ЦРБ. Носкова также указана в должности главного врача на сайте Петуховской ЦРБ.

Оперативно связаться с Ириной Носковой URA.RU не удалось. В больнице сообщили, что и. о. главврача находится на выезде, а также отметили, что бывший руководитель ЦРБ Сергей Пименов остался работать в больнице врачом-психиатром.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области планируют запустить реформу по объединению ресурсов больниц в районах и муниципальных округах. Как объяснил директор департамента здравоохранения Алексей Сигидаев, на базе ЦРБ будут созданы межрайонные больницы, которые смогут принимать пациентов и разных районов. В таких клиниках будут доступны высокотехнологичные обследования и сложные операции. По информации облздрава, реформа не подразумевает закрытие больниц и увольнений персонала.

Ирина Носкова будет руководить центральными районными больницами Частоозерского и Петуховского округов фото: chastoozerie.kurgan-med.ru/