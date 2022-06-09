В смелом шоу бизнесмена Тимофея Алтушкина разнесли Блиновскую. «Но она не дура»

10 июня 2022 в 14:33 Размер текста - 17 +

Гостями ведущего в этот раз стали доцент, бьюти-дилер (на фото) и фотограф Фото: скриншот видео Главным эпизодом второго выпуска шоу бизнесмена Тимофея Алтушкина про екатеринбуржцев оказался разговор про путь к богатству. Одна из участниц, бьюти-дилер Мария, предположила, что размер дохода зависит не только от ума. И привела неожиданный пример — Елену Блиновскую, создательницу «Марафона желаний» (это лекции и практические занятия по личностному росту). «По поводу успеха богатых людей. Так забавно. Вчера досмотрела интервью с Блиновской. Ну ***** с ушами же просто, невозможно… Но она не дура. Человек, зарабатывающий такое количество денег, не дурак. Дело не в уме, получается», — сделала вывод Мария. А преподаватель истории философии Сергей заявил, что в основе богатства — везение. «[В древние времена] богатство относилось к так называемым благам фортуны. Удачей распоряжается фортуна. Как благо фортуны [богатство] это то, что не принадлежит тебе изначально как сознательному человеку. Это внешне овладевает тобой, превращает тебя в мертвую вещь», — рассказал доцент. Следующий вопрос ведущего Бориса Гасанова обострил дискуссию. Фотограф Апрель поделился, что, если бы ему дали возможность презентовать свою идею олигарху, он предложил бы открыть бордель. «Это прибыльно», — объяснил парень. Девятиминутное видео доступно на youtube-канале Autolab by RCC . Сейчас Тимофей Алтушкин запускает одноименный детейлинг-центр премиум-класса. Но для него видеопроект «Разговор начистоту» не только про пиар. Ранее Алтушкин объяснял, что хочет раскрыть родной Екатеринбург через обычных людей, емко показать, чем они живут и о чем думают. Для этого выбран нестандартный формат. Ничего не подозревая, екатеринбуржец вызывает такси по тарифу «эконом», за ним приезжает люксовый Bentley, и водитель (ведущий Борис Гасанов) предлагает проехаться бесплатно — в обмен на общение по душам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Главным эпизодом второго выпуска шоу бизнесмена Тимофея Алтушкина про екатеринбуржцев оказался разговор про путь к богатству. Одна из участниц, бьюти-дилер Мария, предположила, что размер дохода зависит не только от ума. И привела неожиданный пример — Елену Блиновскую, создательницу «Марафона желаний» (это лекции и практические занятия по личностному росту). «По поводу успеха богатых людей. Так забавно. Вчера досмотрела интервью с Блиновской. Ну ***** с ушами же просто, невозможно… Но она не дура. Человек, зарабатывающий такое количество денег, не дурак. Дело не в уме, получается», — сделала вывод Мария. А преподаватель истории философии Сергей заявил, что в основе богатства — везение. «[В древние времена] богатство относилось к так называемым благам фортуны. Удачей распоряжается фортуна. Как благо фортуны [богатство] это то, что не принадлежит тебе изначально как сознательному человеку. Это внешне овладевает тобой, превращает тебя в мертвую вещь», — рассказал доцент. Следующий вопрос ведущего Бориса Гасанова обострил дискуссию. Фотограф Апрель поделился, что, если бы ему дали возможность презентовать свою идею олигарху, он предложил бы открыть бордель. «Это прибыльно», — объяснил парень. Девятиминутное видео доступно на youtube-канале Autolab by RCC. Сейчас Тимофей Алтушкин запускает одноименный детейлинг-центр премиум-класса. Но для него видеопроект «Разговор начистоту» не только про пиар. Ранее Алтушкин объяснял, что хочет раскрыть родной Екатеринбург через обычных людей, емко показать, чем они живут и о чем думают. Для этого выбран нестандартный формат. Ничего не подозревая, екатеринбуржец вызывает такси по тарифу «эконом», за ним приезжает люксовый Bentley, и водитель (ведущий Борис Гасанов) предлагает проехаться бесплатно — в обмен на общение по душам.