Захарова: осужденные наемники не могут получить статус пленного

10 июня 2022 в 17:01 Размер текста - 17 +

Британские наемники не являются комбатантами, заявила Мария Захарова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Согласно международному гуманитарному праву наемники не являются комбатантами и не могут получить статус военнопленного. Об этом напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя реакцию Британии на смертный приговор Шона Пиннер и Эйдена Эслина. «Хотели бы подчеркнуть, что вопреки заявлениям британских официальных лиц, упомянутые граждане являются не военнопленными, а наемниками. Направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного», — приводит официальный сайт МИД России слова Марии Захаровой.

Согласно международному гуманитарному праву наемники не являются комбатантами и не могут получить статус военнопленного. Об этом напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя реакцию Британии на смертный приговор Шона Пиннер и Эйдена Эслина. «Хотели бы подчеркнуть, что вопреки заявлениям британских официальных лиц, упомянутые граждане являются не военнопленными, а наемниками. Направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного», — приводит официальный сайт МИД России слова Марии Захаровой.