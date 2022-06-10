Захарова: осужденные наемники не могут получить статус пленного

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Британские наемники не являются комбатантами, заявила Мария Захарова Фото:

Согласно международному гуманитарному праву наемники не являются комбатантами и не могут получить статус военнопленного. Об этом напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя реакцию Британии на смертный приговор Шона Пиннер и Эйдена Эслина.

«Хотели бы подчеркнуть, что вопреки заявлениям британских официальных лиц, упомянутые граждане являются не военнопленными, а наемниками. Направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного», — приводит официальный сайт МИД России слова Марии Захаровой.

Согласно международному гуманитарному праву наемники не являются комбатантами и не могут получить статус военнопленного. Об этом напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя реакцию Британии на смертный приговор Шона Пиннер и Эйдена Эслина. «Хотели бы подчеркнуть, что вопреки заявлениям британских официальных лиц, упомянутые граждане являются не военнопленными, а наемниками. Направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного», — приводит официальный сайт МИД России слова Марии Захаровой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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