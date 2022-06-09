09 июня 2022

Как тюменцам отметить День России. Афиша

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцы смогут посетить музыкальные концерты, чайные церемонии и квест Фото:

12 июня, в честь дня России, тюменцам предлагают посетить флешмоб, музыкальный концерт и чайную церемонию. URA.RU составило список мероприятий, которые будут ждать жителей и гостей города.

  • Велофестиваль

Место старта: Площадь у правительства Тюменской области (улица Володарского, 45). Начало в 10 часов. Принять участие в велопараде могут все желающие, у кого есть велосипед.

  • Фестиваль национальных культур «Мост дружбы»

Для жителей и гостей города будут выступать творческие коллективы со всей области. Будут проводиться различные мастер-классы. Тюменцы смогут познакомиться с традициями, обрядами, а также попробовать национальные блюда разных культур.

Место проведения: Цветной Бульвар. Начало в 11 часов.

  • Концерт рок-группы 72-band

Место проведения: Площадь у правительства Тюменской области (улица Володарского, 45). Начало в 11 часов.

  • Военно-патриотическая эстафета для школьников и студентов

Место проведения: Цветной бульвар. Начало в 13 часов.

  • Гала-концерт победителей первого регионального фестиваля-конкурса хоровых коллективов «Край поющих сердец»

Место проведения: площадь 400-летия Тюмени. Начало в 13 часов.

  • Флешмоб «России — от нас!»

На открытой площадке тюменцам предлагают выучить творческий номер в честь дня России. А в 16 часов на площадке начнется праздничная программа «Моя Россия» с выступлением творческих коллективов и приглашенных артистов.

Место проведения: ЦКиИ «Современник» (улица Олимпийская, 9). Начало в 15 часов.

  • Дегустация чая

В клубе регулярно устраиваются чайные церемонии, на которых тюменцы могут попить чай самостоятельно или с мастером.

Место проведения: Чайный клуб «Путь Чая 108» (улица Республики, 160, 3 этаж).

  • Интерактивный квест «За семью замками»

Тюменцам предлагают пройти квест, в ходе которого им придется проявить свои интеллектуальные способности: разгадывать зашифрованные послания и искать спрятанные подсказки.

Место проведения: Дом Машарова (улица Ленина, 24). Начало в 15 часов. Стоимость 100 рублей за человека.

  • Первый региональный хоровой фестиваль-конкурс «Тюменское многоголосие»

На сцене встретятся детские и взрослые хоровые коллективы области. Тюменцы смогут послушать как народные и классические произведения, так и современные.

Место проведения: Площадь 400-летия Тюмени. Начало в 16 часов.

  • Кинопоказ старых российских фильмов

Место проведения: Контора пароходства (улица 25-го Октября, 23А, строение 1). Начало в 20 часов.

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12 июня, в честь дня России, тюменцам предлагают посетить флешмоб, музыкальный концерт и чайную церемонию. URA.RU составило список мероприятий, которые будут ждать жителей и гостей города. Место старта: Площадь у правительства Тюменской области (улица Володарского, 45). Начало в 10 часов. Принять участие в велопараде могут все желающие, у кого есть велосипед. Для жителей и гостей города будут выступать творческие коллективы со всей области. Будут проводиться различные мастер-классы. Тюменцы смогут познакомиться с традициями, обрядами, а также попробовать национальные блюда разных культур. Место проведения: Цветной Бульвар. Начало в 11 часов. Место проведения: Площадь у правительства Тюменской области (улица Володарского, 45). Начало в 11 часов. Место проведения: Цветной бульвар. Начало в 13 часов. Место проведения: площадь 400-летия Тюмени. Начало в 13 часов. На открытой площадке тюменцам предлагают выучить творческий номер в честь дня России. А в 16 часов на площадке начнется праздничная программа «Моя Россия» с выступлением творческих коллективов и приглашенных артистов. Место проведения: ЦКиИ «Современник» (улица Олимпийская, 9). Начало в 15 часов. В клубе регулярно устраиваются чайные церемонии, на которых тюменцы могут попить чай самостоятельно или с мастером. Место проведения: Чайный клуб «Путь Чая 108» (улица Республики, 160, 3 этаж). Интерактивный квест «За семью замками» Тюменцам предлагают пройти квест, в ходе которого им придется проявить свои интеллектуальные способности: разгадывать зашифрованные послания и искать спрятанные подсказки. Место проведения: Дом Машарова (улица Ленина, 24). Начало в 15 часов. Стоимость 100 рублей за человека. Первый региональный хоровой фестиваль-конкурс «Тюменское многоголосие» На сцене встретятся детские и взрослые хоровые коллективы области. Тюменцы смогут послушать как народные и классические произведения, так и современные. Место проведения: Площадь 400-летия Тюмени. Начало в 16 часов. Место проведения: Контора пароходства (улица 25-го Октября, 23А, строение 1). Начало в 20 часов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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