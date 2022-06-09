Как тюменцам отметить День России. Афиша

10 июня 2022 в 19:22 Размер текста - 17 +

Тюменцы смогут посетить музыкальные концерты, чайные церемонии и квест Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU 12 июня, в честь дня России, тюменцам предлагают посетить флешмоб, музыкальный концерт и чайную церемонию. URA.RU составило список мероприятий, которые будут ждать жителей и гостей города. Велофестиваль Место старта: Площадь у правительства Тюменской области (улица Володарского, 45). Начало в 10 часов. Принять участие в велопараде могут все желающие, у кого есть велосипед. Фестиваль национальных культур «Мост дружбы» Для жителей и гостей города будут выступать творческие коллективы со всей области. Будут проводиться различные мастер-классы. Тюменцы смогут познакомиться с традициями, обрядами, а также попробовать национальные блюда разных культур. Место проведения: Цветной Бульвар. Начало в 11 часов. Концерт рок-группы 72-band Место проведения: Площадь у правительства Тюменской области (улица Володарского, 45). Начало в 11 часов. Военно-патриотическая эстафета для школьников и студентов Место проведения: Цветной бульвар. Начало в 13 часов. Гала-концерт победителей первого регионального фестиваля-конкурса хоровых коллективов «Край поющих сердец» Место проведения: площадь 400-летия Тюмени. Начало в 13 часов. Флешмоб «России — от нас!» На открытой площадке тюменцам предлагают выучить творческий номер в честь дня России. А в 16 часов на площадке начнется праздничная программа «Моя Россия» с выступлением творческих коллективов и приглашенных артистов. Место проведения: ЦКиИ «Современник» (улица Олимпийская, 9). Начало в 15 часов. Дегустация чая В клубе регулярно устраиваются чайные церемонии, на которых тюменцы могут попить чай самостоятельно или с мастером. Место проведения: Чайный клуб «Путь Чая 108» (улица Республики, 160, 3 этаж). Интерактивный квест «За семью замками» Тюменцам предлагают пройти квест, в ходе которого им придется проявить свои интеллектуальные способности: разгадывать зашифрованные послания и искать спрятанные подсказки. Место проведения: Дом Машарова (улица Ленина, 24). Начало в 15 часов. Стоимость 100 рублей за человека. Первый региональный хоровой фестиваль-конкурс «Тюменское многоголосие» На сцене встретятся детские и взрослые хоровые коллективы области. Тюменцы смогут послушать как народные и классические произведения, так и современные. Место проведения: Площадь 400-летия Тюмени. Начало в 16 часов. Кинопоказ старых российских фильмов Место проведения: Контора пароходства (улица 25-го Октября, 23А, строение 1). Начало в 20 часов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

12 июня, в честь дня России, тюменцам предлагают посетить флешмоб, музыкальный концерт и чайную церемонию. URA.RU составило список мероприятий, которые будут ждать жителей и гостей города. Место старта: Площадь у правительства Тюменской области (улица Володарского, 45). Начало в 10 часов. Принять участие в велопараде могут все желающие, у кого есть велосипед. Для жителей и гостей города будут выступать творческие коллективы со всей области. Будут проводиться различные мастер-классы. Тюменцы смогут познакомиться с традициями, обрядами, а также попробовать национальные блюда разных культур. Место проведения: Цветной Бульвар. Начало в 11 часов. Место проведения: Площадь у правительства Тюменской области (улица Володарского, 45). Начало в 11 часов. Место проведения: Цветной бульвар. Начало в 13 часов. Место проведения: площадь 400-летия Тюмени. Начало в 13 часов. На открытой площадке тюменцам предлагают выучить творческий номер в честь дня России. А в 16 часов на площадке начнется праздничная программа «Моя Россия» с выступлением творческих коллективов и приглашенных артистов. Место проведения: ЦКиИ «Современник» (улица Олимпийская, 9). Начало в 15 часов. В клубе регулярно устраиваются чайные церемонии, на которых тюменцы могут попить чай самостоятельно или с мастером. Место проведения: Чайный клуб «Путь Чая 108» (улица Республики, 160, 3 этаж). Интерактивный квест «За семью замками» Тюменцам предлагают пройти квест, в ходе которого им придется проявить свои интеллектуальные способности: разгадывать зашифрованные послания и искать спрятанные подсказки. Место проведения: Дом Машарова (улица Ленина, 24). Начало в 15 часов. Стоимость 100 рублей за человека. Первый региональный хоровой фестиваль-конкурс «Тюменское многоголосие» На сцене встретятся детские и взрослые хоровые коллективы области. Тюменцы смогут послушать как народные и классические произведения, так и современные. Место проведения: Площадь 400-летия Тюмени. Начало в 16 часов. Место проведения: Контора пароходства (улица 25-го Октября, 23А, строение 1). Начало в 20 часов.