12 июня, в честь дня России, тюменцам предлагают посетить флешмоб, музыкальный концерт и чайную церемонию. URA.RU составило список мероприятий, которые будут ждать жителей и гостей города.
- Велофестиваль
Место старта: Площадь у правительства Тюменской области (улица Володарского, 45). Начало в 10 часов. Принять участие в велопараде могут все желающие, у кого есть велосипед.
- Фестиваль национальных культур «Мост дружбы»
Для жителей и гостей города будут выступать творческие коллективы со всей области. Будут проводиться различные мастер-классы. Тюменцы смогут познакомиться с традициями, обрядами, а также попробовать национальные блюда разных культур.
Место проведения: Цветной Бульвар. Начало в 11 часов.
- Концерт рок-группы 72-band
Место проведения: Площадь у правительства Тюменской области (улица Володарского, 45). Начало в 11 часов.
- Военно-патриотическая эстафета для школьников и студентов
Место проведения: Цветной бульвар. Начало в 13 часов.
- Гала-концерт победителей первого регионального фестиваля-конкурса хоровых коллективов «Край поющих сердец»
Место проведения: площадь 400-летия Тюмени. Начало в 13 часов.
- Флешмоб «России — от нас!»
На открытой площадке тюменцам предлагают выучить творческий номер в честь дня России. А в 16 часов на площадке начнется праздничная программа «Моя Россия» с выступлением творческих коллективов и приглашенных артистов.
Место проведения: ЦКиИ «Современник» (улица Олимпийская, 9). Начало в 15 часов.
- Дегустация чая
В клубе регулярно устраиваются чайные церемонии, на которых тюменцы могут попить чай самостоятельно или с мастером.
Место проведения: Чайный клуб «Путь Чая 108» (улица Республики, 160, 3 этаж).
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Интерактивный квест «За семью замками»
Тюменцам предлагают пройти квест, в ходе которого им придется проявить свои интеллектуальные способности: разгадывать зашифрованные послания и искать спрятанные подсказки.
Место проведения: Дом Машарова (улица Ленина, 24). Начало в 15 часов. Стоимость 100 рублей за человека.
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Первый региональный хоровой фестиваль-конкурс «Тюменское многоголосие»
На сцене встретятся детские и взрослые хоровые коллективы области. Тюменцы смогут послушать как народные и классические произведения, так и современные.
Место проведения: Площадь 400-летия Тюмени. Начало в 16 часов.
- Кинопоказ старых российских фильмов
Место проведения: Контора пароходства (улица 25-го Октября, 23А, строение 1). Начало в 20 часов.
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