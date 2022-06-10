Первый в России ЗАГС при храме открылся в Екатеринбурге

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Виды Екатеринбурга, храм на крови, церковь, православие
В культурном центре «Царский» при Храме-на-Крови открылся ЗАГС Фото:

Первый в России ЗАГС при церкви открылся в Екатеринбурге. Речь идет о Храме-на-Крови. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

«В культурном центре „Царский“ при Храме-на-Крови открылся кабинет отдела ЗАГС Железнодорожного района Екатеринбурга. Впервые в России появилась возможность узаконить брак в стенах православного храма», — сказано в сообщении.

По словам заместителя начальника управления ЗАГС по Свердловской области Натальи Храмовой, около 20% уральских пар хотели бы узаконить брак и обвенчаться в один день. «Если от других конфессий поступят инициативы о создании кабинетов ЗАГС в их культовых учреждениях, мы готовы это рассмотреть. Заявления на регистрацию брака будут приниматься в обычном порядке. Расписание церемоний, совмещенных с обрядом, будет согласовываться с центром „Царский“», — отметила она.

Алексей и Марина Коптяевы стали первой парой, которая зарегистрировала брак в Храме-на-Крови. В Екатеринбурге постоянно расширяется сеть удаленных кабинетов отделов ЗАГС. Уже четыре филиала открыты на базе родильных домов и перинатальных центров города.

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Первый в России ЗАГС при церкви открылся в Екатеринбурге. Речь идет о Храме-на-Крови. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики Свердловской области. «В культурном центре „Царский“ при Храме-на-Крови открылся кабинет отдела ЗАГС Железнодорожного района Екатеринбурга. Впервые в России появилась возможность узаконить брак в стенах православного храма», — сказано в сообщении. По словам заместителя начальника управления ЗАГС по Свердловской области Натальи Храмовой, около 20% уральских пар хотели бы узаконить брак и обвенчаться в один день. «Если от других конфессий поступят инициативы о создании кабинетов ЗАГС в их культовых учреждениях, мы готовы это рассмотреть. Заявления на регистрацию брака будут приниматься в обычном порядке. Расписание церемоний, совмещенных с обрядом, будет согласовываться с центром „Царский“», — отметила она. Алексей и Марина Коптяевы стали первой парой, которая зарегистрировала брак в Храме-на-Крови. В Екатеринбурге постоянно расширяется сеть удаленных кабинетов отделов ЗАГС. Уже четыре филиала открыты на базе родильных домов и перинатальных центров города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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