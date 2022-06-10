Первый в России ЗАГС при храме открылся в Екатеринбурге

10 июня 2022 в 18:02 Размер текста - 17 +

В культурном центре «Царский» при Храме-на-Крови открылся ЗАГС Фото: Анна Майорова © URA.RU Первый в России ЗАГС при церкви открылся в Екатеринбурге. Речь идет о Храме-на-Крови. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики Свердловской области. «В культурном центре „Царский“ при Храме-на-Крови открылся кабинет отдела ЗАГС Железнодорожного района Екатеринбурга. Впервые в России появилась возможность узаконить брак в стенах православного храма», — сказано в сообщении. По словам заместителя начальника управления ЗАГС по Свердловской области Натальи Храмовой, около 20% уральских пар хотели бы узаконить брак и обвенчаться в один день. «Если от других конфессий поступят инициативы о создании кабинетов ЗАГС в их культовых учреждениях, мы готовы это рассмотреть. Заявления на регистрацию брака будут приниматься в обычном порядке. Расписание церемоний, совмещенных с обрядом, будет согласовываться с центром „Царский“», — отметила она. Алексей и Марина Коптяевы стали первой парой, которая зарегистрировала брак в Храме-на-Крови. В Екатеринбурге постоянно расширяется сеть удаленных кабинетов отделов ЗАГС. Уже четыре филиала открыты на базе родильных домов и перинатальных центров города. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Первый в России ЗАГС при церкви открылся в Екатеринбурге. Речь идет о Храме-на-Крови. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики Свердловской области. «В культурном центре „Царский“ при Храме-на-Крови открылся кабинет отдела ЗАГС Железнодорожного района Екатеринбурга. Впервые в России появилась возможность узаконить брак в стенах православного храма», — сказано в сообщении. По словам заместителя начальника управления ЗАГС по Свердловской области Натальи Храмовой, около 20% уральских пар хотели бы узаконить брак и обвенчаться в один день. «Если от других конфессий поступят инициативы о создании кабинетов ЗАГС в их культовых учреждениях, мы готовы это рассмотреть. Заявления на регистрацию брака будут приниматься в обычном порядке. Расписание церемоний, совмещенных с обрядом, будет согласовываться с центром „Царский“», — отметила она. Алексей и Марина Коптяевы стали первой парой, которая зарегистрировала брак в Храме-на-Крови. В Екатеринбурге постоянно расширяется сеть удаленных кабинетов отделов ЗАГС. Уже четыре филиала открыты на базе родильных домов и перинатальных центров города.