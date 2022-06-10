Арестованный глава челябинского ПФР поедет на чемпионат мира

Виктор Чернобровин вину не признал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела в челябинском Пенсионном фонде России

Тракторозаводский районный суд Челябинска продлил до 12 июля срок домашнего ареста для управляющего региональным отделением Пенсионного фонда России Виктора Чернобровина и двух его подчиненных. По данным источника в суде, Черновину разрешено принять участие в чемпионате мира по радиоспорту. Информацию URA.RU подтвердили в прокуратуре Челябинской области.

«Всем троим обвиняемым постановлением суда продлен срок домашнего ареста на 1 месяц — до 12 июля 2022 года. Прокурором данное ходатайство поддержано. Действительно, одному из обвиняемых разрешено участвовать в соревнованиях в чемпионате мира по радиоспорту в поселке Дубровка Красноармейского района Челябинской области» — рассказали в прокуратуре.

По версии следствия, обвиняемые в период 2017—2021 годов получили взятки на сумму около 30 млн. рублей от представителя охранной организации за заключение договоров на охрану подразделений фонда. Кроме того, по данным следствия, руководителем регионального отделения ПРФ приобретены два здания под нужды отделов по завышенной стоимости.

Преступление выявлено сотрудниками УМВД России по городу Челябинску, которые осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу. Уголовное дело в отношении заместителя руководителя регионального отделения ПРФ Александра Орехова выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения. В ходе расследования уголовного дела наложен арест на имущество обвиняемых в сумме более 90 млн рублей.

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