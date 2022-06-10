Минобороны Китая готовится к войне с Тайванем

10 июня 2022 в 21:43 Размер текста - 17 +

В Китае пригрозили военными действиями Тайваню Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ во время встречи с главой Пентагона Ллойдолм Остином подтвердил, что Китай может начать войну с Тайванем в случае провозглашения независимости последнего. Слова главы ведомства передает официальный представитель ведомства КНР У Цянь. «Вэй Фэнхэ подчеркнул, что в случае, если кто-то посмеет отколоть Тайвань, китайская армия непременно будет готова воевать. Чтобы разрушить любые планы отделить Тайвань или добиться его независимости», — его слова приводит РИА «Новости». Ранее народно-освободительная армия Китая (НОАК) направила к берегам Тайваня 30 военных самолетов. Несмотря на то, что неделей ранее президент США Джо Байден заявлял, что Штаты готовы использовать военную силу для защиты Тайваня от Китая. Тайвань стал самостоятельным государством после гражданской войны 1945—1950 годов. Остров поддерживает официальные дипломатические отношения с 14 государствами-членами ООН. Однако Китай самостоятельность этой территории не признал и считает ее частью своего государства. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ во время встречи с главой Пентагона Ллойдолм Остином подтвердил, что Китай может начать войну с Тайванем в случае провозглашения независимости последнего. Слова главы ведомства передает официальный представитель ведомства КНР У Цянь. «Вэй Фэнхэ подчеркнул, что в случае, если кто-то посмеет отколоть Тайвань, китайская армия непременно будет готова воевать. Чтобы разрушить любые планы отделить Тайвань или добиться его независимости», — его слова приводит РИА «Новости». Ранее народно-освободительная армия Китая (НОАК) направила к берегам Тайваня 30 военных самолетов. Несмотря на то, что неделей ранее президент США Джо Байден заявлял, что Штаты готовы использовать военную силу для защиты Тайваня от Китая. Тайвань стал самостоятельным государством после гражданской войны 1945—1950 годов. Остров поддерживает официальные дипломатические отношения с 14 государствами-членами ООН. Однако Китай самостоятельность этой территории не признал и считает ее частью своего государства.