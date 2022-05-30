Китай направил в Тайвань десятки истребителей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва, нато, nato
Самолеты ВВС Китая вторглись в зону действия ПВО Тайваня Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

Народно-освободительная Армия Китая (НОАК) направила к берегам Тайваня 30 военных самолетов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на министерство обороны острова.

«Тайвань сообщил о крупнейшем с января вторжении ВВС Китая в его зону ПВО. Тайваньские истребители поднялись в воздух, чтобы перехватить 30 китайских самолетов в ходе последнего всплеска напряженности. В зону ПВО Тайваня вошли два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, восемь истребителей J-11, шесть J-16, четыре J-10, два истребителя Су-35 и два Су-30, а также шесть Y-8», — пишет Reuters.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Америка готова применить силу для защиты Тайваня от Китая. В Китае в свою очередь пригрозили ответить США на военное вмешательство в ситуацию с Тайванем.

Тайвань стал самостоятельным государством после гражданской войны 1945—1950 годов. Остров поддерживает официальные дипломатические отношения с 14 государствами — членами ООН. В Китае считают Тайвань своей исторической территорией.

Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU.

Народно-освободительная Армия Китая (НОАК) направила к берегам Тайваня 30 военных самолетов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на министерство обороны острова. «Тайвань сообщил о крупнейшем с января вторжении ВВС Китая в его зону ПВО. Тайваньские истребители поднялись в воздух, чтобы перехватить 30 китайских самолетов в ходе последнего всплеска напряженности. В зону ПВО Тайваня вошли два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, восемь истребителей J-11, шесть J-16, четыре J-10, два истребителя Су-35 и два Су-30, а также шесть Y-8», — пишет Reuters. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Америка готова применить силу для защиты Тайваня от Китая. В Китае в свою очередь пригрозили ответить США на военное вмешательство в ситуацию с Тайванем. Тайвань стал самостоятельным государством после гражданской войны 1945—1950 годов. Остров поддерживает официальные дипломатические отношения с 14 государствами — членами ООН. В Китае считают Тайвань своей исторической территорией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...