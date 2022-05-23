США готовы применить силу для защиты Тайваня от Китая

23 мая 2022 в 11:47 Размер текста - 17 +

В США считают, что от Китая исходит угроза Фото: Владимир Жабриков © URA.RU США готовы использовать военную силу для защиты Тайваня в случае вторжения со стороны Китая. Об этом заявил президент США Джо Байден во время пресс-конференции с премьером-министром Японии Фумио Кисидой в Токио. «Да», — ответил Байден на вопрос, будет готов ли Вашингтон вмешаться для защиты Тайваня. «Мы продолжаем быть приверженными поддержанию мира и безопасности Тайваньского пролива и намерены сделать так, чтобы его статус-кво не был изменен в одностороннем порядке», — сказал Байден, трансляцию вело агентство Reuters. В середине апреля правительство Китая поручило провести военные учения в районе Тайваня, которые будут направлены против «ошибочных сигналов» Америки. Ранее американский адмирал Майкл Гилдей предупредил, что Тайвань должен готовиться к потенциальной агрессии Китая, пишет «Ридус». Власти США настаивают, чтобы Тайвань приобрел оружие, которое будет более подходящим для ответа Китаю, писала американская газета The New York Times со ссылкой на источников. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь просил Запад не затрагивать ситуацию в Тайване, передает «Федеральное агентство новостей».

США готовы использовать военную силу для защиты Тайваня в случае вторжения со стороны Китая. Об этом заявил президент США Джо Байден во время пресс-конференции с премьером-министром Японии Фумио Кисидой в Токио. «Да», — ответил Байден на вопрос, будет готов ли Вашингтон вмешаться для защиты Тайваня. «Мы продолжаем быть приверженными поддержанию мира и безопасности Тайваньского пролива и намерены сделать так, чтобы его статус-кво не был изменен в одностороннем порядке», — сказал Байден, трансляцию вело агентство Reuters. В середине апреля правительство Китая поручило провести военные учения в районе Тайваня, которые будут направлены против «ошибочных сигналов» Америки. Ранее американский адмирал Майкл Гилдей предупредил, что Тайвань должен готовиться к потенциальной агрессии Китая, пишет «Ридус». Власти США настаивают, чтобы Тайвань приобрел оружие, которое будет более подходящим для ответа Китаю, писала американская газета The New York Times со ссылкой на источников. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь просил Запад не затрагивать ситуацию в Тайване, передает «Федеральное агентство новостей».