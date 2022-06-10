Организации Донбасса пустят на конкурс грантов от Путина

В следующих конкурсах президентских грантов смогут поучаствовать НКО из Донбасса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Некоммерческие организации (НКО) Донбасса смогут участвовать в новых конкурсах грантов президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил 10 июня первый замглавы Кремля Сергей Кириенко на подведении итогов второго в этом году конкурса, передает корреспондент URA.RU.

«ЛНР и ДНР — это независимые государства. Но президент поставил задачу, чтобы у них был доступ ко всем инструментам поддержки, которые есть в России. „Россия — страна возможностей“, „Большая перемена“, общество „Знание“ и другие проекты открываются для детей, молодежи, жителей Донбасса. Готовим предложения, чтобы со следующего года точно, но может успеем в этом году, обеспечить участие НКО Донбасса в конкурсе президентских грантов», — сказал Кириенко.

По словам чиновника, общественность России оперативно отреагировала на вызовы перед страной и Донбассом — специальную военную операциею на Украине, санкции Запада. «Многие жители Донбасса спасали жизни, приезжали в Россию, нуждались в поддержке. Наши НКО показали себя неравнодушными. Откликнулись по-человечески. Произошел резкий рост проектов [участников конкурса президентских грантов] по поддержке детей Донбасса, переселенцев», — продолжил Кириенко.

Координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов отметил, что НКО оперативно отреагировали на ситуацию в Донбассе Фото: Игорь Генералов © URA.RU

Проект помощи жителям Донбасса получил самый большой грант (36,8 млн рублей) по итогам завершившегося конкурса. Он выделен благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» на реализацию проекта «Жить и побеждать: оказание медицинской помощи тяжелобольным детям и молодым взрослым из Донецкой и Луганской народных республик». Подопечные фонда пройдут медицинские обследования и по рекомендациям врачей им будут назначены необходимые процедуры и операции.

«Опасались, что в этом году провалится количество тех, кто ранее не подавал проекты на конкурс. Однако 627 (33% от общего количества) НКО победили впервые. Доля региональных организаций среди победителей — 90% (1 694)», — подчеркнул Кириенко.

По словам Сергея Кириенко, объем финансирования конкурса в следующем году может быть увеличен Фото: Игорь Генералов © URA.RU

Общее финансирование конкурса со стороны государства составит 3,8 млрд рублей. Еще 3 млрд рублей — софинансирование из внебюджетных источников, которое нашли сами организации. Всего за пять лет проведения конкурсов (их было 13) фонд поддержал 23 852 социально значимых проекта на 49 млрд рублей (с учетом софинансирования — на 90 млрд).

Прием заявок на участие в следующем конкурсе фонда президентских грантов (первом конкурсе на предоставление грантов в 2023 году) пройдет с 1 сентября по 17 октября. «Обратимся к президенту с просьбой рассмотреть возможность на следующий год увеличить финансирование фонда», — добавил Кириенко.

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